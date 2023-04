A házigazdák nevében Oszkai Réka intézményvezető, az előadók képviseletében Kovács Norbert "Cimbi" köszöntötte a lelkes és szép számban megjelent közönséget. A férfiakból álló Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes a Huszárgyerek szereti a táncot címmel pásztortáncokat, verbunkokat és legényes táncokat mutatott be a közönségnek. A műsorban a Dunántúl sodró verbunkjai és kanásztáncai mellett az erdélyi, Maros-menti székelység verbunkja is szerepelt, illetve Erdély három tájegységét, Küküllő-mentét, Mezőséget és Kalotaszeget is megidézték.

Fotó: Szijártó János

A táncokat a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes saját zenekara kísérte (Kalász Máté hegedű, Porteleki László hegedű, Szabó Csobán Gergő bőgő, Mester László brácsa). Az előadást követően Kovács Norbert "Cimbi" és Ihász László vezetésével táncházba invitálták a közönséget.

Vasárnap a sümegi gesztenyevirágzáshoz kapcsolódó közösségi rendezvényre várják az érdeklődőket, amelyet ezúttal új helyszínen, a Kisfaludy Várkertben rendez a város önkormányzata és a Kisfaludy Művelődési Központ. Április 30-án a 14 órakor kezdődő programban Sümeg Város Fúvószenekara, az Acro Dance Rock and Roll, történelmi lovasjáték, a Tihanyi Vándorszínpad, Farkas Szabina és a Tranzit zenekar, a Broadway Táncegyüttes, Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus valamint Oláh Gergő szerepel. A hétfői kínálatban délelőtt a sport is előtérbe kerül, délután az előző napihoz hasonló zenés műsorok szórakoztatják az érdeklődőket. Ami a május elsejét illeti, megtudtuk, hogy a sümegi Várkapitány meghívja a város lakosságát egy igazi "retro majálisra".