Az Artery Művészeti Egyesület Hiánypótló művészeti programsorozat megvalósítása a Bakony–Balaton régió kistelepülésein című pályázati projektjében több különleges rendezvényt valósított meg a térségben, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Jásdon, Tésen, Bakonynánán, Borzaváron, Dudaron és Eplényben. Harminchárom színházi és zeneművészeti programon vehettek részt a falvakban élők 2022 októberétől idén tavaszig. Főképpen gyerekeket szólítottak meg az események, a csecsemőktől a kamaszokig, minden alkalommal élvezetes módon, és mindig bevonták a közönséget az alkotásba a művészek. A sokszor nem előírásszerű fellépési körülmények között sem engedtek a színvonalból.

A településeknek felajánlott előadások közé a szervezők becsempésztek néhány igazán ritka és új műfajt is, ilyen volt a babaszínház és a színházi nevelési előadás. Mindez a számok tükrében: hat interaktív ütőskoncert, egy családi koncert, öt babaszínházi előadás, tucatnyi színházi nevelési előadás, négy bábszínház, öt Ringató-foglalkozás, hat kistelepülés tizenegy helyszíne, huszonnyolc fellépő művész, öt önkéntes segítő, több mint ezer résztvevő.

Májer Dániel

Forrás: Artery

A cél az volt, hogy ne csak Veszprém és a Balaton-part helyszínein várják változatos szórakoztató, elgondolkodtató események az embereket, a kistelepülésekre is házhoz vitték a művészeti programokat. A falvakban pedig tárt karokkal várták az előadóművészeket. Felemelő pillanat sok akadt a projekt időszakában, a szervezők és a fellépők életében is: családi koncerten önfeledten doboló apukák, a bábelőadásban a királyfit játszó kisfiú határtalan öröme a sárkány legyőzésekor, az iskolaigazgató könnyes elismerése. Talán a legmeghatóbb az volt, amikor Solti Emesével, a Magyar Örökség-díjas Ringató-foglalkozás vezetője egy kistelepülés aprócska szőnyegén néhány kismamával játszott, beszélgettek a magyar játék és zenei kincs fontosságáról. A végén az egyik anyuka örömmel újságolta: itt és most döntötte el, hogy hangszert ajándékoz a kicsinek közelgő születésnapjára. „Tudjuk, hogy pár előadással nem lehet a világot megváltani, de talán ennek a programsorozatnak lesz a jövőben is felmutatható eredménye" – szögezték le a szervezők.