A rövidfilm írói és rendezői feladatait az egyetem volt hallgatói Elekes Gergő és Horváth Virág látták el. Az alkotók elsődleges célja az volt, hogy felnyissák az emberek szemét a klímaváltozás és klímaszorongás témakörében.

Elekes Gergő független filmes rendező, zeneszerző, vágó (VULPES 2022, A Molyember incidens, A Guidebook to Killing Your Ex 2016, Bodom 2014), Horváth Virághoz hasonlóan a médiában is aktívan dolgozik. Tapasztalatukat és tudásukat az egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának felkérésére az ÉMNL keretében futó társadalomtudományi alprojekt céljának megvalósításánál kamatoztatták: olyan filmet szerettek volna létrehozni, ami egyszerre szól a fiataloknak és a szakmának is.

Ennek eredményeképpen született meg a There Is No Planet B, melynek producere, egyben a társadalomtudományi alprojekt szakmai vezetője András Ferenc és társ-rendező, forgatókönyvírója pedig az egyetem munkatársa, Horváth Virág újságíró, menedzser voltak.

A film azóta elhozta a 'A Legjobb rövid dokumentumfilm' díjat az indiai Golden Lion Nemzetközi Filmfesztiválról ('Best Documentary Short Film' award at the Golden Lion International Film Festival, India), illetve a svédországi Sweden Film Awards (Best Short Documentary category at the Sweden Film Awards) fesztiválról szintén 'A Legjobb rövid dokumentumfilm'-nek járó elismerést.

Az alkotást az indiai Tagore Nemzetközi Filmfesztiválon (Tagore International Film Festival, India) két kategóriában is díjazták: ’A Legjobb környezetünkkel foglalkozó film’ és a ’Legjobb vágás’ kategóriában is győzött, a macedóniai Art Film Awardson pedig egészen a döntőig menetelt.

A film hazai szakmai fogadtatása is kedvező. A There Is No Planet B helyet kapott a celldömölki Totál Plán Független Filmfesztivál versenyfilmjei között, és levetítették a Budapest International Documentary Festival keretei között is.