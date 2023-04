– A Balatonalmádi Néptáncműhely sok éve tart népviselet-bemutatókat, hiszen számunkra fontos, hogy táncainkat a megfelelő viseletben adjuk elő, mert így még hitelesebb, autentikusabb a bemutató – érvelt a különféle rendezvények, illetve a népviselet mellett Szollár Szilvia, Kreutz Károly és Váradi Bence, a műhely vezetői. Azt mondták, ha Balatonalmádi néptáncegyüttesét látjuk táncolni, biztosak lehetünk abban, hogy a látvány és a hangulat éppen olyan, mint ha legalább száz évet utaztunk volna vissza az időben.

A bemutató közben a táncosok mosolya, mozdulatai és öltözete még szebb kort varázsol elénk. A tánc különleges hangulatot teremt, a gazdagon díszített ruhák pedig egyebek mellett viselőjük korát, hovatartozását, családi állapotát, világnézetét, vallását is elárulja. Régen mindenki azt viselte, amije volt, az emberek közösséget alkotva segítették egymást és őrizték értékeiket. Épp ezért fontos a Balatonalmádi Néptáncműhely tagjai számára az eredeti mozdulatok mellett az autentikus viseletek bemutatása és az összetartó, vidám közösségbe tartozás fenntartása is. A vezetők kiemelték, a népviselet-bemutató összetett és különleges program, hiszen nemcsak a ruhákat sorakoztatja fel az együttes, hanem az adott falvak táncait is bemutatják az almádi táncosok. A Kárpát-medence változatosságát, egyediségét lehetett látni etnikum és tájegységek szerint. Így kalotaszegi, uszódi, kalocsai, szászcsávási cigány, budatelki román, széki, felcsíki, berzencei, tápai és vajdaszentiványi viseleteket és táncokat ismertet meg a közönséggel a néptáncműhely, amellyel legközelebb az almádi majálison találkozhatnak az érdeklődők.

Váradi Bence, a Balatonalmádi Néptáncműhely egyik vezetője, és a műhely egyik népviseletbe öltözött tagja

Fotó: Önkormányzat/Tabányi Kata

Mint ismert, 2015-ben indult egy új, országos kezdeményezés, hogy legyen a népviseletnek is egy napja: április 24-e! Így már nyolc éve megmutathatjuk, milyen gyönyörű viseleteink vannak idehaza és határainkon túl. Évről évre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez, magánszemélyek, intézmények egyaránt. Hagyomány alakult ki, már sokaknak fontos a szervezők küldetése, miszerint felhívják a figyelmet a népviseletek szépségére, változatosságára, közös értékeinkre. Ezért legalább évente egy alkalommal öltsük magunkra jellegzetes öltözeteinket, vagy viseljük a kiegészítőket a hagyományőrzés miatt, valamint saját és családunk örömére!