A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió táncosai Trauma című előadásukat 14.30-tól mutatják be. Varga Lili művésznő 16.30-tól Így is gyönyörű címmel őszintén mesél arról, hogyan tudjuk a rosszból is kihozni a legjobbat. A Baltazár Színház Kvantumtorna című előadása látható 18 órától. A „…Lázas ifjúság…” élőzenés est várja a nézőket 18.30-tól. A Petőfi 2.0 című darabra várják a közönséget 21 órára.