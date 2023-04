Így volt ez régen Jásdon is, és azóta is tartják a szokást, csak a koronavírus-járvány miatti zárlatokkor tértek el ettől. Most viszont a kényszerű szünet után a falubeli gyerekek megint elővették a talicskára hasonlító, tolható, óriási kereplőt. Ahogy a Bakonyban mondják: kerepűt. Zajkeltő eszköz, a szokás neve pedig kerepelés. A jásdiaktól megtudtuk, a szülők, a családok, a hittanoktató is támogatja abban az iskolásokat, hogy a gyakorlatban is továbbörökítsék hagyományaikat.

Nagycsütörtökön este kezdődött ez a feladatuk, naponta legalább háromszor végigjárják a település utcáit, reggel, délben, este és még mise előtt is, hogy ne feledkezzenek meg a helybeliek az idő múlásáról. A harangozás helyett jeleznek nekik. Szívesen teszik, élvezik. Ez látszik a szervezőktől kapott fotókon és videókon.

S van egy másik szép húsvéti szokás is Jásdon, amit szintén folytatnak. Ez a sibiribi. A siba az az eszköz, amelyet vesszőből, faágakból maguknak fonnak a legények, hogy húsvéthétfőn a lányokat a fejüktől a talpukig végigütögessék vele. Persze csak finoman. Közben tótul, szlovákul mondogatják az ide illő versikét, amely arról szól, hogy egyik testrészük se fájjon a lányoknak. Jásdon vannak diákok, fiúk, akik csak így járják a lányos házakat húsvéthétfőn, mások a locsolás után ezt a hagyományt is felelevenítik: nemcsak kölnivizet, szódát tartanak maguknál, hanem a sibáláshoz szükséges vesszőfonatot is. Minderről a falubeliek beszéltek lapunknak.