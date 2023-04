Cuhavölgyi Klára helytörténeti kutatásai nyomán a Történetek a zirci ablakokból című tárlatsorozat keretében jelenleg az egykori helyi boltokról látható kiállítás a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház Dubniczay-termében. A május 22-ig megtekinthető tablókon a múlt század elejének kereskedelme elevenedik meg, sokszor tragikus sorsokkal, gyakran hősies karrierekkel. Lambert Konrád például 21 évesen nyitott vas- és fűszerkereskedést a város főterén, ám az I. világháborúban meghalt a keleti fronton.

Az Ott-nyomda sztorija

Több villamossági üzlet szintén nyílt a városban, akkoriban, amikor az ilyen berendezések még újdonságnak számítottak, és rádiókat, gramofonokat is árultak. Ott Lajos nemcsak könyv- és papírkereskedést működtetett, hanem nyomdát is. Újság, meghívók, névjegyek, képeslapok készültek nála, a Rákóczi tér 1. szám alatt. A háború alatt, hogy mentsék az árukészletet, a monostorban egy lépcső alá falazták be, de a boltot az orosz katonák felgyújtották, sokminden odaveszett, a nyomdát is szétverték.

A sarki fűszeres lovaskocsija

A XX. század elejére a vegyeskereskedések, a szatócsboltok a jellemzők. Zircen például Punk Jánosé. Még húszévesen besorozták a világháború idején és a harctéren tüdőlövést kapott, hadifogságba esett. Hazatérve kapott apjától telket, ahol az aztán jól menő boltja felépült. Sarki fűszeresként emlegették, még jegyet is árult benne a helyi moziba és lovaskocsival járt árubeszerző útra. Wittmann Béla üzletében pedig a bejáratnál egy zsák földimogyoró volt, a gyerekek olykor csentek belőle. Deutsch Mór vas- és fűszerkereskedése nagy L-alakú házban kapott helyet, az 1930-as években a legnagyobb adófizetők közé tartozott. Aztán egyre nőtt az autóforgalom a Veszprém és Győr közötti úton, ami Zircen áthaladt, a bolttulajdonosok közül pedig sajnos sokan koncentrációs táborokban hunytak el.

A tikász, az órás és utódaik

Csodásak lehettek a százhúsz évvel ezelőtt kínált textíliák, s szarvasbőr kesztyűt vehettünk volna Zircen, ha akkoriban ott élünk. Baumel Sándornál pedig akár déligyümölcsöt, cukorkákat. Nyolc gyermeke született és úgynevezett tojásos, tikász kereskedőnek számított. A környező falvakban vette meg a baromfit, levágta és feldolgozta. Később leszármazottai a győri Richards gyárból hoztak a bakonyi vásárlóknak gyapjú- és finomposztó szöveteket. Emellett a Scherer bolt hatvan évét emeli ki a kiállítás. Alapítója a Fekete-erdőből érkezett órásnak az apátságba, házasodása révén még jómódúbb lett, felesége, Amberg Cecília számított az üzlet lelkének. Széles áruválasztékot kínáltak, még képeslapokat is kiadtak. Aztán számos megpróbáltatást vészelt át a bolt, akárcsak működtetői, többek közt felgyújtották, újjáépítették, újranyitották, és az államosítás után népbolt lett.

A Brázay-féle sósborszesz sikere

Jelentős üzletnek számított még egykor annak a Jánosnak a kereskedése, aki Teufelről Tejfelre magyarosította a vezetéknevét. Brázay Kálmán sikerét pedig a sósborszesz gyártása adta, a finomszeszbe olajokat, aromákat tett, az eredménye szinte csodaszernek számított, használták fájdalmakra, reumatikus panaszokra, fertőtlenítésre, fogtisztításra, alig lehetett eleget készíteni belőle.

Trafikok a hadiözvegyeknek

Trafiknyitási lehetőséggel az I. világháború után főként hadiözvegyeket, hadirokkantakat segítettek. Kis különálló bódék voltak ezek, sokszor forgalmas helyeken. A zirci Rákóczi téren még ma is áll egy hatszögletű, kilenc négyzetméteres ilyen épület, a Stadler-trafik, amit az öt gyerekkel megözvegyült Oremusz Rozália működtetett.