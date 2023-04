Házigazdaként a városban élő író, költő, Tarjáni Imre köszöntötte meghívott vendégeit, Madár János József Attila-díjas költőt, a Magyar Nemzeti Írószövetség elnökét, a Magyar Múzsa főszerkesztőjét, valamint Turbók Attilát, a folyóirat irodalmi és versrovatának szerkesztőjét, illetve a megjelent érdeklődőket. Felvezetőjében színvonalas verseket, maradandó programot ígért. Ez egy pillanatig nem volt kérdéses, a tervezett órányi időtartam gyorsan elillant, s a résztvevők új élménnyel, a későbbi folytatás reményében hagyták el a könyvtár épületét.

Madár János több más mellett arról szólt, hogy a Magyar Múzsa kifejezetten a nemzeti értékeket hivatott közvetíteni, terjeszteni s megőrizni. Abban a jelenlévők egyetértettek, hogy a magyarság számára annyi kihívást, nehézséget, balsorsot tartogatott a történelem, hogy szinte az is csoda, hogy ma még egyáltalán létezhetünk. Megidézve Ady sokatmondó kérdését, Az ős Kaján című versből, hangzott el: „Mit ér az ember, ha magyar?". Sok helyen hátrányt, küzdelmet, a túlélés érdekében vívott harcot – fogalmazták meg a választ erre az írók. Azonban még ma is itt vagyunk Európa közepén, s beszéljük azt a különlegesen szép nyelvet, amelyet őseink hagytak ránk. Ezen a nyelven írt Petőfi, József Attila és Ady, de ha Tapolcáról van szó, Batsányit is külön meg kell említeni, ahogy azt tette Madár János ezen a tartalmas, irodalmi élménnyel teli délutánon.