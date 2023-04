Maximum másfél perces filmekkel lehet nevezni három kategóriában. A Videoklip és Lego-nevezéseknél olyan menő zsűri dönt majd a nyertesekről, mint Puskás Peti zenész, Hollós Jázmin a MOME-ról, Lampert Benedek fotográfus és Szirmai Gergely videóblogger. A Mobilbalatonos kisfilmeknél pedig hamarosan kiderül, hogy Baranyi Benő rendező és Szabó Csilla dramaturg mellett ki választja majd ki a legjobbakat. A nevezési határidő május 26. A legjobb Balatonos alkotásokat június 10-én nagyvásznon levetítik a Magyar Mozgókép Fesztiválon.

A filmek legyenek egyediek, személyesek, tele gondolatokkal, érzésekkel. Egyénileg és csapatban is lehet nevezni, akár több kategóriában is. Egy nevező korlátlan számú kisfilmmel indulhat. A nevezési határidő május 26. A legjobb három film értékes díjakat nyer: élményvitorlázás Alsóörsön, családi belépőjegyek a bakonyi Sobri kalandparkba, VIP-jegy a Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztiválra, lego-készletek és vászontáska teletöltve Balaton szelettel. A győztesek az értékes díjak mellett egynapos szakmai workshopon is részt vehetnek a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetben.