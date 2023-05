A kiállítást megnyitva Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter elmondta, hogy már a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekt előkészítésekor egyértelmű volt, hogy a város nem önállóan pályázik, hanem azzal a térséggel együtt, amely a veszprémiek számára a hétköznapi élet színtere. – A régióban éljük mindennapjainkat és talán észre sem vesszük annak szépségét, hiszen hozzászoktunk, és csak akkor csodálkozunk rá újra meg újra, ha hosszabb idő után térünk vissza. Talán azt is természetesnek vesszük, hogy Európában ez még nem egy felfedezett régió, holott, ha összevetjük más, sokkal látogatottabb területekkel, azt látjuk, hogy a Bakony–Balaton vidéke minden tekintetben megállja a helyét a velük való versenyben is. Már most mutatják a statisztikai adatok, hogy a korábbiaknál jóval több turista érkezik a régióba csak a címnek köszönhetően, és még csak most kezdődik a fesztiválszezon. Elképzelhető, hogy sokkal több érdeklődővel kell majd számolnunk a jövőben. Bízunk benne, hogy ez az év jó alkalom lesz arra, hogy Európa felfedezze a Bakony–Balaton régiót és Veszprém szépségeit. Ugyanakkor arra törekszünk a mai napig, hogy annak a 116 településnek, amely vállalta a kockázatát és a szerencséjét annak hogy részt vegyen az EKF-összefogásban, erősítsük a helyi közösségét is. Ne csak nagy nemzetközi méretű rendezvényekben gondolkodjunk, hanem a hangsúly elsősorban azokon a kis programokon legyen, amelyek a helyi közösségek számára fontosak. Másrészt az itt élő művészek kreativitását is meg tudjuk mutatni. Ilyen eseményen vagyunk most, két veszprémi, de országosan, sőt, nemzetközileg is jegyzett festő kiállítását nyithatom meg. Láthatjuk a képeken a családtagokat és érsek urat, valamint saját régiónkat, a veszprémi, balatoni tájat, de most mások szemével, művészi feldolgozásban. Rácsodálkozhatunk az ismerős vidék szépségére, amely reményeim nemcsak a felismerés örömét adja majd a látogatók számára, hanem megerősíti azt a meggyőződést, hogy a legszerencsésebb emberek vagyunk a Földön, hiszen a világ legszebb vidékén élhetünk. Ez nagyon keveseknek adatik meg, de nekünk ennek tudatában kell élnünk napjainkat – mondta a miniszter.

Tóth József és Márfi Gyula a kiállításon

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Az érdeklődőket Vella Zsolt polgármester köszöntötte. Amint elmondta, idén ez már a harmadik tárlat a településen. – A két veszprémi alkotó a községhez is kötődik, itt van nyaralójuk. Igyekeztek kiváló műveik legjavát elhozni, egy hónapon át megtekinthető a kiállítás, amelynek egyik képe Márfi Gyula nyugalmazott érseket ábrázolja, aki itt lehet most velünk – mondta a polgármester, és méltatta Tóth József segítségét, aki a kiállítás szervezésének motorja volt, valamint emlékezett arra, hogy Szabó Józsefné volt a kiállítássorozat elindítója kilencvenes évek elején.

Tóth József arról beszélt, hogy T. Petrasovszky Mária Márfi Gyuláról készített alkotását most láthatja először a közönség. – Igaz, hogy az alkotó négy évvel ezelőtt készítette a képet, és a Szaléziánumban néhányan már láthatták, de aztán jött a vírus és nem volt lehetőség kiállítani. Úgy döntöttünk, hogy most bemutatjuk mindenkinek feleségem alkotását, amely a lehető legjobb hangulatban készült. Mindketten élvezték a mű készítésének óráit – mondta a kiállítás szervezője.

A megnyitón zongorán közreműködött Kovács Eszter. A kiállítás június 25-ig látogatható.