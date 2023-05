Az előadás alcíme Via Lucis, vagyis a Fény útja. Grőber József polgármester, aki maga is szereplő, kiemelte, hogy a Passiót évente csak az Európa Nostra-díjas településen adják elő. Az 1400 fős lakosságból mintegy 150 szerepel a darabban. Idén 24 gyermek már szöveges szerepet is kapott. Szereplőválogatás nincs, aki jelentkezik, megtalálják a neki megfelelőt. A szereplők közül a legfiatalabb hároméves, a legidősebb 80 közeli. Az új darab zeneszerzője a Kossuth-díjas Szarka Gyula, rendező Várszegi Tibor egyetemi tanár, a falu lakosa. A 80 tagot számláló kórus karnagyát Grőberné Adorján Renáta.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a térségi településeken lévő kálváriákat szeretnék tematikus úttal összekötni és ajánlani a zarándokoknak. Az út olyan természeti környezetben vezet át, ahol lehetőség lesz csendben elmélkedni, megpihenni.