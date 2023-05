Baranyai Tamás, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója köszöntőjében felidézte, a boltíves földszinti raktárhelyiség meglehetősen rossz állapotban volt korábban, ugyanis Iskola utcai fala vizesedett. A dohos raktárból mára ZUG néven új, modern bútorokkal berendezett többfunkciós ifjúsági közösségi teret alakítottak ki, ahol a fiatalok igényes környezetben találkozhatnak, tanulhatnak és szórakozhatnak, hangsúlyozta az igazgató, ami ahhoz is hozzájárulhat, hogy a 14-20 éves korosztály érdeklődését felkeltsék a könyvek és az olvasás iránt. A kivitelezés tavaly ősszel kezdődött, és a közelmúltban fejeződött be.

Baranyai Tamás hozzátette, a projektben a közösségi tér mellett kialakítottak egy podcaststúdiót, míg az előtérben közösségi irodát hoztak létre, amely a home office-ban dolgozóknak, szabadúszóknak biztosít megfelelő munkakörnyezetet. Az igazgató elmondta, a ZUG nemcsak egy közösségi színtér, hanem rendezvényeknek is otthont ad: júniusban előbb anime és manga workshopokat, majd szeptembertől képregénnyel foglalkozó előadásokat, ezután hip-hop előadássorozatot tartanak a megújult térben, és idővel az egyes témák mentén klubok is alakulhatnak. Az igazgató megjegyezte, az új funkcióval felruházott helyiségeket a könyvtár belső udvaráról nyíló külön bejárat alkalmassá teszi a nyitvatartáson túli használatra is. Halmay Gábor önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) arról beszélt, a fiatalok régóta igényelték Veszprémben egy olyan közösségi tér létrehozását, ahol találkozhatnak, olvashatnak, tanulhatnak, a ZUG létrejötte éppen ezt a célt szolgálja. Hozzátette, az önkormányzatnak kiemelten fontos, hogy a fiatalok kikapcsolódási és kulturális lehetőségeit javítsák.