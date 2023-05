Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) köszöntőjében arról beszélt, olyan ajándékokat kap a veszprémi közösség az idei évben az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programnak köszönhetően, amelyeket korábban soha. Hozzátette, ahogy az ingatlanberuházásoknál arra törekedtek, hogy megőrizzék a múlt értékeit, és gazdagítsák az épületeket a 21. századi kívánalmaknak megfelelően, úgy a város fesztiváljainál is ez volt a cél. Emlékeztetett, az EKF2023 cím elnyerése előtt is pezsgő kulturális élet jellemezte a várost, amelyre alapozni lehetett a pályázatot, ezek közé tartozik a táncfesztivál is. A polgármester párhuzamot vont a 25 éve elindult rendezvény és az EKF-projekt között: mindkettőn megírt forgatókönyv nélkül kellett elindulnia a szervezőknek. Leszögezte, Vándorfi László kijárta a fesztiválszervezés iskoláját, és mára tananyag lett.

Vándorfi László, a fesztivál igazgatója bevezetőjében elmondta, a rendezvény az évek során a kísérletező előadásoktól eljutott oda, hogy nyisson a különböző nézői igények felé. Hozzátette, az előadások között felemelő, szórakoztató és kimondottan humoros is szerepel. A fesztiválon nyolc külföldi előadás mellett több olyan hazai produkciót is láthat a közönség, amely korábban már nagy sikert aratott, például a Szegedi Kortárs Balett Carmina Burana című előadását. Az igazgató végezetül köszönetet mondott a veszprémieknek, hogy a város otthona lehet a műfaj, valamint a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa vezetésének és stábjának a fesztivál támogatásához.