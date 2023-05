Tavaszi hangversenyre hívta Várpalotán a kóruszene kedvelőit a Bányász kórus. A Borbás Károly karnagy vezette, immár 103 éve töretlenül működő művészeti együttes ezúttal azonban nemcsak a közönségnek, hanem a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége által delegált háromfős zsűrinek is meg szeretett volna felelni, hiszen minősítő koncertet adtak a vár rendezvénytermében.

Az est során több zenetörténeti korszak darabjai kerültek terítékre. Többek között felcsendültek Schütz, Mendelssohn, Hogan, illetve Kocsár Miklós és Ligeti György művei is. – A minősítő koncerteket illetően komoly elvárások vannak. Legalább három zenetörténeti korszakot meg kell szólaltatni, s kikötés, hogy a művek eredeti nyelven hangozzanak el, s legyen közte magyar nyelvű is. Az is fontos, hogy legalább 25 perces legyen a koncertprogram. Ennek megfelelően a mi előadásunk során barokk, romantikus, 20. századi és kortárs kórusművek is felcsendültek, a magyar mellett angolul, németül és franciául énekeltünk – mondta el lapunknak Borbás Károly karnagy.

Nos, az ítészeknek nem is kellett csalatkozniuk a Várpalotai Bányász Kórusban, hiszen komoly felkészültséget igénylő, nagyívű műsort adott elő a Borbás Károly vezette vegyeskar. Tették mindezt annak ellenére, hogy az elmúlt két-három év a pandémia miatt nagyon nehéz időszak volt a kórusok szempontjából – mondta el a koncertet követő értékelésében a zsűri elnöke. Somogyváry Ákos a zsűri elnöke, aki egyúttal bejelentette, hogy a KÓTA minősítő rendszere alapján felnőtt vegyeskar kategóriában a kóruséneklés majdnem legmagasabb fokozatát a Fesztiválkórus minősítést érdemelte ki színvonalas előadásával a várpalotai művészeti együttes.

– Nagyon büszke lehet a város a művészeti együttesére, akik olykor a Kossuth Rádióban is énekelnek, legalábbis én legutóbb ott hallottam őket. Várpalotán pedig a kultúra zászlóvivői, akik nagyon magas szinten, s kiváló emberi habitussal teszik mindezt Borbás Károly barátom vezetésével – mondta el Somogyváry Ákos.

A várpalotai zenei eseményt színvonalas műsorával a sárbogárdi Huszics Vendel Kórus is színesítette. Az énekkarral már hosszú ideje jó kapcsolatot ápol a Várpalotai Bányász Kórus. Közös koncerteken különböző nagyzenekarral kísért műveket, illetve operakórusra írt darabokat adnak elő minden évben Sárbogárdon egy komolyzenei fesztiválon.