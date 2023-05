Láthattunk szerelmet és haragot, kilátástalanságot és csapatmunkát is – a színes ruhákba öltözött fiatal táncosok hol folyamatosan mozgásban, hol mint egy kimerevített kép mutatták be mindannyiunk életének különböző aspektusait. Az időjárás kegyes volt az előadáshoz, a nap is kisütött a belvárosban, így rengeteg érdeklődőt vonzott a Lordok tánca. A külső térre megálmodott performansz szép helyszínt adott, ám annál nagyobb kihívásokat is. A Szent Imre téri szökőkút körül helyet foglaló csúszós kövek és a kemény térkő minden bizonnyal nem a táncosok kedvence, de az SZFE hallgatói szemrebbenés nélkül, lendületesen haladtak mozdulatról mozdulatra.

A különös előadás a téren megtalálható mindenféle tereptárgyat, lépcsőt, az EKF installációt, de még az embereket is beolvasztotta az előadásába, ezáltal egy színes, izgalmas, mozgalmas produkciót hoztak létre.