A történet talán sokak számára ismerős: A csillagszemű juhász szerelmes lesz a király lányába, aki ellenzi szerelmüket, mert a juhász nem hódol neki. A király szörnyű haragjában a medve barlangjába veti, de a bátor, jószívű juhász segít az éhes medvén, így aztán barátságot kötnek. A király persze nem nyugszik bele ebbe, de a további próbálkozásai is kudarcot vallanak. Végül belátja, hogy a szeretet ellen nincs hatalma, lányát és koronáját a bölcs juhásznak adja. A mese telis-tele van népmesei fordulattal, remek lehetőséget nyújt a szókincs bővítésére, na meg a színházi nevelésre is, mely a Pegazus Színház egyik legfontosabb feladata.

– Ez idáig 25 alkalommal, több ezer diák előtt játszottuk Pápa és Pápa környéki iskoláknak a bátor, okos és nyílt szívű juhász mindenki által ismert történetét – mesélte Sarkadi Nagy László, a színház társigazgatója. – A mesében a nagy Dödölle király minden igyekezete hiábavaló, hogy megtörje a neki ellenálló juhászt, aki csak azért sem mondja, hogy „Adj Isten egészségére", sőt, a mese végén főhősünk megkapja a királykisasszony kezét és a fél országot is. Új előadásként olyan darabot kerestünk, ami kapcsolódik az iskolák oktatási programjához is. Az alaptörténethez ragaszkodtunk, de próbáltuk azt a mai kor nyelvén, látványosan és mozgalmasan bemutatni. A gyerekek nagyon élvezik az előadást, együtt játszanak a színészekkel, a darab folyamán több alkalommal is aktívan kapcsolódnak a történethez. Színházunk fontos célkitűzése, hogy magyar népmese is szerepeljen a repertoárban, épp ezért a következő bemutatónk is magyar népmese-feldolgozás lesz.

Fotó: Haraszti Gábor

Az előadást Sarkadi Nagy László írta és rendezte, aki emellett a képi világot is színpadra álmodta, játékukkal Pásztor Márk, Rózsás Anna és Végh Zsolt varázsolta el a lelkes közönséget. A zeneszerző Kövi Szabolcs volt.