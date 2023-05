A kosárlabdacsarnokban péntek reggeltől vasárnap estig várták az érdeklődőket. A csarnok tágas előterében láthatták az érdeklődők a tematikus kiállításokat, őslényeket, katonákat, hajókat, járműveket, valamint egy hatalmas várost, körbefutó vonatokkal. A csarnokban játszóházat rendeztek be. Egyik asztalon 25 ezer darab sötétzöld legoelemből építhetett mindenki. Az egyszínű darabok előnye az volt, hogy a szín nem befolyásolta az építő fantáziáját. Készült is sok minden, világítótorony, sokféle ház, vár, úszómedence. Együtt alkottak a szülők a gyerekekkel, de egy negyvenesekből álló társaság is kipróbálta, hogy mennyire vannak még otthon fiatal éveik kedvenc időtöltésében. Hoztak legóból épített távirányítós autókat is, amelynek használatát a legfiatalabbak is hamar elsajátították.