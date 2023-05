Az ingyenes szabadtéri fesztiválon a térség kilenc országának fiatal tehetségeit és nagy neveit 30 koncerten, három szabadtéri színpadról hallhatja a közönség Veszprém történelmi belvárosában. A program műfaji sokszínűséget ígér: a kínálatban neofolk, gipsy hop, bosnyák blues, magashegyi ambient és etnojazz is szerepel. A közönséget a Dubioza Kolektiv ska punkja, Marina Satti, valamint a fúvós jazzfenomén Daniele Sepe, továbbá számos feltörekvő balkáni banda koncertje szórakoztatja, tájékoztattak a szervezők. A program részeként a világzene egyik legnagyobb nemzetközi fóruma, a Womex közreműködésével háromnapos konferenciára várják a szakma képviselőit.

A VEB2023 EKF támogatásával, a Hangvető vezetésével megvalósuló fesztivált a négyéves európai uniós Most (a szó több szláv nyelven is hidat jelent) projekt záróakkordjaként rendezik meg Veszprémben. A szervezők közölték azt is, a fesztivált kísérő szakmai konferenciára több száz nemzetközi szakértőt várnak, a tanácskozás összegzi és továbbviszi a példátlanul magas, 2 millió eurós Kreatív Európa támogatást elnyerő projektet. A Hangvető az első magyar pályázó, amely ekkora büdzséből gazdálkodhatott, de a balkáni régió zenei projektjei között is páratlan ez a lépték, jegyezték meg.