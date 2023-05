Az emberiség történetében mindig is felbomlottak házasságok, ám korunkban mintha sikk lenne. Okai, motivációi különbözőek, némi szarkazmussal: változatosak. A bölcsek, főleg írók és filozófusok azt mondják, hogy léteznek jó házasságok, de hosszú távon egyik sem tekinthető édeninek. Gabriel Márquez egyszerűen pokolinak nevezte a boldog házasságokat. Legutóbb telefonon panaszkodott egy hölgy, írjam meg, hogy a férje szemét módon elhagyta, mert kiderült, hogy nem szülhet. Párja fogta a cuccait, és átköltözött a lépcsőház szemközti lakásába egy szingli nőhöz, aki előrehaladott terhes tőle. A közösségi oldalon pedig azt olvastam egy népszerű színésznőről, hogy azért bontotta fel a házasságukat, mert betegeskedő gyereküket nem szívelte a férje.

Szüleim elszakadását 15 évesen megszenvedtem, a kollégiumba érkező leveleikben egymásra kenték válásukat. Sajnos, az idő tájt még keveset tudtam az élet fonákságairól. Márai Sándornál csak később olvastam párkapcsolataink lényegéről: „Az élet, hogy egy férfi és egy nő találkoznak, mert összeillenek, mert olyan közük van egymáshoz, mint az esőnek a tengerhez, egyik mindig visszahull a másikba, alkotják egymást, egyik feltétele a másiknak.”

A család definíciója szerteágazó. Legátfogóbban a nemzedékeken átívelő családregények mutatják be. Meggyőződésem, akik viszonylag harmonikusan akarják leélni az életüket, legalább egyet el kell olvasniuk. A magyar és a világirodalom bővelkedik nagyszerű művekben. Pár példa a jelenből. Vámos Miklós: Apák könyve, Nádas Péter: Egy családregény vége, de Grecsó Krisztián és Fábián Janka regényei is ide tartoznak. Maradandót alkotott Thomas Mann: József és testvérei, Ken Follett: A katedrális, Márquez: Száz év magány. Roger Martin du Gard A Thibauld család című regénye és Dosztojevszkij, Tolsztoj sem hagyható ki a sorból. Ez csak egy szűk keret. És most itt van a nagy sláger: a 83 éves angol Jeffrey Archer hétkötetes Clifton-krónikája az első világháborútól kezdve Margaret Thatcher színre lépéséig. Két család élete vonul végig előttünk, tele cselszövésekkel, kudarcokkal, hűséggel és szeretettel. Csak a gyengék vesznek el, csak a gyűlölködők futamodnak meg. A történetfolyam példa az állhatatosságra. Szabó T. Anna költő egyik versének részlete is erre ösztönöz: „ha megtetted, mit megtehettél / akkor légy újra bátor, / hogy az legyél, aki lehettél, / de azt szeresd, akit szerettél, / hogy ővele is magad lehess, / a többi megy magától.”