De mire való a mesélő, ha nem arra, hogy csavarjon egyet a történéseken? Így már Miska is megmutathatja, hogy jóhiszemű balgasága egy kis furfanggal társulva mindenre képessé teszi, akár az ördöggel is farkasszemet tud nézni. Erről szól a történet, melyet a Sonnenstrahlen - Napsugarak program keretében mutatnak be május 20-án, szombaton 15 óra 30 perctől a márkói Orsetti Péter Kulturális Központban.