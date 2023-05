A teátrum a 24. évadára készül. Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója elmondta, az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is nagy teret adnak a kortárs magyar szerzőknek. Kiemelte, a következő évadban három magyar ősbemutatóval is készülnek. Elsőként Egressy Zoltán Cholnoky-testvérekről írt darabját, a Cholnoky-kódot mutatják be. Az elismert drámaíró olyan országosan is elismert és népszerű darabok szerzője, mint a Portugál vagy a Sóska, sültkrumpli. A darabot a veszprémi születésű Horváth Csaba, a Forte Társulat vezetője rendezi, az előadásban a Forte öt és a Pannon Várszínház négy művésze lép színpadra. Az évad a Királynék városa című előadással folytatódik, amelynek előbemutatóját a Gizella-napok során láthatta a közönség. Szerzője a balatonfüredi származású, a Lovassy gimnáziumban végzett Fabacsovics Lili, aki a társulatra írta a darabot. A zenés játékban Z. Kovács Gábor és Süle Zsolt zenészként és szereplőként is közreműködik. Az évad harmadik (ős)bemutatója a Red show lesz, amelynek első előadása Inotán, a Retro színházban lesz. A darabot Vándorfi László ötlete alapján Fabacsovics Lili írta, a teátrum színészei mellett szereplői Vári Bertalan és Hernicz Albert táncos-koreográfusok lesznek. Az évad John Fowles A lepkegyűjtő című regényéből készült krimivel folytatódik, amelyben rendezőként debütál Lenchés Márton, a színház színésze. Már júniusban megtartják az előbemutatóját az Égi vándornak, amelyet tizenkét éve mutatták be először. A darab zeneszerzője Benkő László.

A 2020-ban elhunyt zenész, az Omega néhai billentyűsének tiszteletére júniusban emléktáblát is avatnak a Hangvillában. Halmay Gábor önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) arról beszélt, igazi veszprémi évad lesz a következő, hiszen a legtöbb darab szerzője vagy története kapcsolódik a városhoz. Hozzátette, a Pannon Várszínház kiválóan élt az Európa Kulturális Fővárosa adta lehetőséggel, amit az is bizonyít, hogy a jövő évad három előadása is a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. támogatásával jön létre. Fabacsovics Lili elmondta, a Királynék sorsa hogyan fonódik össze a mai magyar női élettel.

Egressy Zoltán József Attila-díjas író – akinek édesanyja veszprémi születésű – elmondta, az előadás a Cholnoky-testvérekről és a közöttük lévő bonyolult viszonyról szól valós történések és a fikció keveredésével. Hozzátette, a darab közelebb viheti a nézőket a Cholnoky-testvérek szövegeihez, amelyek közül részletek el is hangoznak majd az előadásban. Szelle Dávid, a Pannon Várszínház színésze elmondta, a jövő évad végén, a 2024-25-ös évad előbemutatójaként állítják színpadra a Bestseller című komédiát, amely három író történetét eleveníti meg. Varga Richárd, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. kulturális projektmenedzsere kiemelte, a Pannon Várszínház történelmi korokba visszanyúló előadásainak különlegessége, hogy univerzálisak, és történéseik kortárs megvilágításba kerülnek.