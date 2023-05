A darabot előadók színészmesterségbeli hiányosságait bőven kárpótolta hangjuk ízessége, kedvessége, a képzettséget az ismerősség érzete helyettesítette, amit az biztosított, hogy szinte mindenki köszönőviszonyban vagy annál barátibb kapcsolatban van mindenkivel, akivel a nézőtéren találkozott és akit a pulpituson látott. Emellett a költő verssorai szintén otthonos érzetet adtak, hiszen Petőfi, sajátos szófordulatai lelki világunk részét képezik. Ma is megörvendeztet bennünket, ahogy történetében az amazontermészetű feleség, Márta üstökön ragadja férjurát, az szintén, hogy a dagályosság kifigurázására e műben többszörös jelzőket, felesleges körülírásokat, frappáns hasonlatok használt és kifordította a szólásokat, a mondásokat verselésében. Pedig a korabeli kritikusok a műfaji meghatározás és a szöveg összeférhetetlenségén értetlenkedtek, állították, az megbotránkoztatja a hölgyközönséget. Inkább beszélünk a lényegről, ha hangsúlyozzuk: az 1844-ben született elbeszélő költemény, amiről szól, ma is érvényes, hiszen manapság is megfizetjük a megcsalás árát, a szeretet kifejezésének ártó késleltetését. Petőfi nem tankönyvízű – főleg, ha a zirciek adják elő – és időszerű.

Szívem műhelyének örök árendása, azaz bérlője – így szólította meg a darabban Szélestenyerű Fejenagy, a helység kovácsa a kocsmatulajdonost, a szemérmetes Erzsók asszonyt. Ott volt még a lágyszívű kántor, no meg a szerelmi háromszöget cselszövéssel az egymás elkalapálásáig juttató fondorlelkületű egyházfi, azaz Harangláb. Egyébként talán az őt alakító Simonffy Andrea játékát érdemes kiemelni az összes fellépő méltatása mellett. S a darab előnyére váltak a táncos, énekes részek, az ebben közreműködőknek, Petus Mónikának és Wolf Saroltának köszönhetően. Különlegesen szépen hangzott fel többször a Zúg az erdő, zúg a mező... kezdetű népdal. A helyi vegyeskarból is ismert Móricz János pedig, aki a kevésszavú bíró szerepét vállalta, azzal szintén segített, hogy az egyházi énekkel, a mulatás közbeni csujogatókkal a közönség soraiban ülve egészítette ki a produkciót. Egyébként is bevonták a játéktérbe a nézőteret. Sok egyéb mellett a hely adottságainak kihasználása is a rendezést, Wenczel Zsuzsannát dicséri.