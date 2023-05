Ha számadás során tudásodról bizonyságot teszel, Csesznek Várának apródja leszel – ezzel hívja a Himfy Bandérium a kicsiket és a nagyokat az Apródok Napjára a középkorból ránk marad kőfalak romjai közé. A várkisasszonyok megválasztása és a nekik szerelmes üzenetet átadóknak meghirdetett Hírvivők Viadalát követően, június 17-én 10 és 14 óra között rendezik meg a fegyvernökpróbákat. A helyszínen jelentkezők, a vállalkozó kedvű ifjak és hölgyek, s kísérőik, akár gyerekek, akár felnőttek teljesíthetik a játékos kihívásokat. Elkészíthetik saját címerpajzsukat és más fortélyokra tehetnek szert, tovább oskolázhatják magukat íjászatban és karddal a kézben szintén helytállhatnak. Pallérozhatják tudásukat hadi és köznapi viseletek terén, s részesei lehetnek hadi felszerelések bemutatójának.

Próbák során érdemelhető ki a Csesznek Várának Apródja címet jelző bőrékszer Fotók: Himfy Bandérium

Az apródképző egyik célja, hogy a csesznekiek, fiatalok, gyerekek is jobban megismerjék múltjukat, településük történetét, és a távolabbról érkezőkkel a hagyományőrzők ugyancsak szeretnék megismertetni a kultúránkkal kapcsolatos gondolkodásmódjukat. Remélhetőleg így a jövőben egyre többen korhű öltözetekben vehetnek majd részt például viseletbemutatókon, és mind többen válnak kíváncsivá történelmünk részleteire. Ezért hasonló, a középkort idéző programot többet is tartanak még idén a váráról híres településen. Például az apródok és mások, az urak, a hölgyek a tervek szerint szintén ízelítőt kapnak a Zsigmond király korabeli ételekből a cseszneki erődítményben, amit a Bakony őrének is neveznek.