A legnagyobb operettslágereket felvonultató, cirkuszművészettel ötvözött élőzenés operettgála várja a nézőket többek közt június 15. és 18. között a VI. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztiválon. Közreműködnek a Veszprémi Petőfi Színház művészei, külföldi vendégművészek, neves cirkuszművészek. Sztárvendégként hívták meg a Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, Esztergályos Cecíliát. A színház tájékoztatása szerint továbbá magyar virtusra, örökzöld dallamokra lehet számítani és a veszprémi operettfesztivál hatéves történetében első alkalommal saját, új bemutatóra készül a társulat. Már el is kezdődött Kálmán Imre Csárdáskirálynő című operettjének próbafolyamata. A nagyszínpadi előadást a fesztivál második napján, június 16-án, pénteken 19 órától mutatják be, majd a 2023-24-es évad kiemelt előadása lesz decembertől. Minden idők legnépszerűbb, legismertebb, legtöbbet játszott operettjét Veszprémben Mészáros Árpád Zsolt rendezésében láthatja a közönség.

Kálmán Imre legnagyobb sikerű műve méltán a legek operettje, a műfaj rekordere. Felmérések szerint nincs egyetlen perc, amikor a Föld valamelyik pontján – színházban, koncerten, filmen, tévében vagy rádióban – föl ne csendülne belőle egy-egy melódia, valamelyik betétdala. Bécsi – 1915-ös – bemutatója után végigsöpört egész Európán, az I. világháború ellenére bemutatták Svéd-, Finn-, Lengyel-, Orosz- és Olaszországban, majd 1916-ban Budapesten, végül eljutott a New York-i Broadway-re is. Zene nélkül is kiváló dráma lenne, zenéjéről pedig azt tartják, hogy Kálmán ötvözni tudta benne a bécsikeringőt és a temperamentumos magyar ritmust.