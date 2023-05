Ahogy korábban megírtuk, pénteken tombolhattunk az Ivan and the Parazolra, csápolhattunk az Irie Maffián, táncoltunk az Analog Balatonra, és együtt énekeltük a slágereket a Punnany Massiffal. A kedvencünk mégis a különleges hangú Mayberian volt. A Mayberian Sanskülotts 2010-ben alakult kétszemélyes felállásban, az eredeti formáció tagjai Csordás Zita és Balogh Gallusz voltak. Az együttes első albuma aloneinkápmegyer címmel jelent meg 2011-ben, nem sokkal a megalakulásuk után. A második nagylemezt, amely a PseudoDeath címet viseli, 2012-ben adták ki. Az anyag bekerült a Recorder zenei portálnak az év húsz kedvenc magyar albumát tartalmazó listájába. A kiadvány megjelenése után Hromkó István dobos és Szigeti Árpád basszusgitáros is csatlakoztak a zenekarhoz.

Szombaton aztán a koncertek mellett a mindenki által várt népművészeti kirakodóvásár is megérkezett, illetve a Fortuna udvarban a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is elhozták WAMP Pop-up design vásárát.