Az Egry József Művelődési Házban Krisztin N. László köszöntötte az érdeklődőket, köztük külön Tamás István lányát, Tamás Mariannt, s egyben megnyitotta az író, újságíró életének számos momentumát, fontos pillanatát megörökítő fotókiállítást is. A megjelentek először egy kisfilmet láthattak, amelyben Mécs Károly színművész emlékezett Tamás Istvánra, majd Németh István Péter költő, irodalomtörténész idézte meg őt személyes találkozásaik alapján, illetve ismert levelezésekből válogatott értékes, maradandó gondolatokat.

Tamás István 1956-ban a budapesti tudományegyetemen kapott tanári oklevelet. A Magyar Nemzet, majd a Népszabadság munkatársa, hosszú ideig Veszprém megyei tudósítója is volt. 1989-ben ment nyugdíjba. Az Új Horizont című folyóirat társszerkesztőjeként is tevékenykedett, írásai az Élet és Irodalomban, az Új Horizontban és más folyóiratokban jelentek meg. Remek tárcanovellákat írt, de fő műfajának az irodalmi értékű naplójegyzet tekinthető. 1988-ban a Thália Színház bemutatta A pápa és a császár című drámáját. Feleségével, Udvardi Erzsébet festőművésszel évtizedekig Badacsonytomajon élt, műveinek többségét ott írta. Az utókor nem feledi, s ez az irodalmi esten is bebizonyosodott. A Himfy Irodalmi Kör művei bemutatásával kísérte végig életútját, a közönség és nem utolsósorban Tamás Mariann nagy örömére.