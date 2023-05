Az irodalom utcája – az utca irodalma elnevezésű programban öt kortárs külföldi alkotó szövegét olvasták fel. Kilián László, a Művészetek Háza igazgatóhelyettese, a program szervezője elmondta, a veszprémi testvérvárosokban élő külföldi szerzőknek képanyagot küldtek Veszprémről, valamint helyi alkotók városhoz kapcsolódó irodalmi szemelvényét is eljuttatták. Ezekre is reflektálva írták meg szövegeiket a lengyel és francia szerzők.

A belvárosi kiránduláson hét színhelyet, állomást jártak be, amelyeken egy-egy, az adott helyhez kapcsolódó írás vagy vers hangzott el magyarra fordítva. A franciaországi Saumurből érkezett Stéphanie Aten szövegében a Loire völgyében található település és Veszprém hasonlóságait, különbségeit ecsetelte, kitérve az ökológiai problémákra. Gino Blandin író – aki személyesen nem tudott részt venni a programon – írásában azt emelte ki, bár a két várost, Veszprémet és Saumurt nagyon sok minden megkülönbözteti, de összetartozásukat erősíti, hogy ugyanazon a szélességi körön fekszenek. Marie-Pierre Duquoc szövegét – amely Cholnoky Jenő Kossuth utcai szülőházánál, ahol Simonyi Zsigmond is nevelkedett - az idei tavaszi francia nyugdíjreform elleni megmozdulásokra fűzte fel. Az eseményen két lengyel szerző művei is elhangzottak. Mikolaj Łozinski író családregényéből olvastak fel egy szemelvényt a veszprémi holokauszt emlékműnél. A séta utolsó három állomásán Robert Król költő három részből álló versét hallhatták az érdeklődők. A szövegeket Sipos Berta Őszike, Németh Orsolya és Kilián László olvasták fel.

A séta után a Dubniczay-palotában rendeztek kerekasztal-beszélgetést a Veszprémbe látogató szerzőkkel.

Az eseményt a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával rendezték meg.