Az a zene, amit az előadók szívből adnak, örök – ez a mottója és hitvallása a jubiláló kórusnak, mely a Jákó Klub egyik szakosztályaként 1998-ban jött létre. Mocskonyiné Buzás Mária volt első karnagya, majd 2002 óta Takácsné Tompos Rita vezeti a daloló közösséget. Alapítása óta 25-30 fővel működik, jelenleg 26 tagja van, négy férfi énekessel.

A Gannai Asszonykórus

Forrás: olvasónk

A tagok célul tűzték ki a magyar és német hagyományok ápolását, de repertoárjukban a magyar és német népdalokon kívül, világslágerek, musical dalbetétek egyaránt szerepelnek. Szívesen lépnek fel helyi és környékbeli rendezvényeken harmonika kísérettel. Kezdetben Schlecht József kísérte az együttest, jelenleg Schlecht Benedek egyetemi hallgató vette át a harmonikás szerepét. Az alapítás éveiben még mindenki saját ruháját viselte fellépésekkor, ma már a települési és német nemzetiségi önkormányzat támogatásának köszönhetően stilizált népviseletük van.

A Nefelejcs Vegyeskar a pajtaszínház színpadán

Forrás: olvasónk

A jubileumi ünnepséget Szilvási Zoltán polgármester nyitotta meg, majd Takácsné Tompos Rita karnagy emlékezett a negyedszázad eseményeire. Ezt követően Pillerné Fódi Ilona, a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, (egyben a Veszprém Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Közösségének elnöke) – aki a híres Gannai Asszonykórus vezetője is – , köszöntötte a kórust és a megjelenteket. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is megtisztelte a jubiláló kórust látogatásával. Az ünnepi műsorban fellépett a jövőre 60. születésnapját ünneplő városlődi Pergő Rozmaring Táncegyüttes, Petress Ákos és Reiter Andrea vezetésével mezőségi és sváb táncokat adtak elő. A több mint ötven éve működő Gannai Asszonykórus az óhazából hozott német népdalokkal varázsolta el a közönséget. Mindkét együttes a közelmúltban került be a Veszprém Vármegyei Értéktárba több évtizedes kiemelkedő művészeti tevékenységével.

A Nefelejcs Vegyeskar -jubileumi csoportképe

Forrás: olvasónk

Az ünneplő kórus a tőle megszokott széles repertoárral állt színpadra: népdalokat, világslágereket, musicaleket énekeltek. Német népdalaikat már népviseletben adták elő. A műsor elején megnyílt a kórustörténeti kiállítás, az ünnepi program közös vacsorával zenehallgatással zárult. A jubileumi rendezvény pályázati támogatással, egy Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott pályázat segítségével valósult meg, melyet a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatott.