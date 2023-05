Fontos, hogy maga a tál is valós, azaz egy erre az alkalomra készített cserép levesestál. Szendrei Szilárd arról is beszélt: lehet, hogy nincs már olyan nagy szükség erre, mint a régi időkben, de az elmúlt 10 év általuk átadott 123 komatáljában a közösség örömét vette észre mindenki.

Ennek híre ment az országban, amire nagyon büszkék a helyiek, sőt, a helyi értéktárba is bekerültek. Az évek során rálátásuk lett Dudar, Nyirád, és Hidegkút komatáljaira is, amelyek az ő ötletük alapján indultak el. Elhangzott az is, hogy hagyományosan egy komaasszony főzi az egyesületnek a levest. Ő vetette fel, hogy az évi 10–15 komatál elkészítésébe való besegítést – amelyben felváltva 40 család vesz részt – megköszönnék, megünnepelnék. Így lett egy napja, idén május 27-e, amikor megszervezték a tótvázsonyi komaasszony-találkozót.