Azt is elmondta a zenész, hogy alapvetően évszakok szerint „működik” maga is, akkor virágzik ki, amikor a természet, ilyenkor jön el igazi alkotókedve. A koncert végén szóba hozta a mély hangszereket, így ezekről is kérdeztük. – Először basszusfurulyám volt, keleties, misztikus hangzású, nagyon megkedvelte a közönség. Elkezdtem gyűjtögetni ezeket a hangszereket, a következő egy nagyon mély indián szerelmi furulya lett, s most egy indiait vettem, ami gigabass, tehát a lehető legmélyebb. Ritkán használják, koncerten nem emelkedik ki, speciálisan mély, meditatív zenéhez való, ha arra vágyik a közönség. A művész pedig akkor igazán profi, ha a saját hangulata nem jön át az előadáson, viszont hallgatóival jól együtt lélegzik. Az, hogy egy közönség hangulata milyen, függ az adott naptól, az időjárástól, sokszor mindenki nyugtalan, amikor felkel. Érzékelem, mert nagyon figyelem a közönséget, s ilyenkor picit becsapósan nyugtatom meg őket. Dinamikusan kezdem, s egy ponton lemegyek nagyon mélyre. Először azt hiszik, hagyományos koncertet kapnak, de azon a bizonyos ponton elveszítik a fonalat, s megpihen a lelkük. Ez a célom, hogy kiváltsam ezt az érzést – mesélte Kövi Szabolcs, aki szerint ha a közönség fogékony, zenével bármit el lehet érni, olyannyira, hogy a legnagyobb rockert is elaltatja fél órán belül a megfelelő meditatív programmal.