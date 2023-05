Az elmúlt hétvégén az említett falu kínált kulturális csemegéket Színház a kertemben címmel meghirdetett kétnapos rendezvényén. Az időjárás megtréfálta a dörgicseieket azzal, hogy az aranyat érő májusi eső pont ezen a hétvégén zúdult a nyakukba. A Pajta programban megvalósított, szabadtérinek tervezett előadásokat tető alá kellett vinni. Ez sem hozta zavarba a főszervezőt, mert nagyszerű és különleges helyszíneken élvezhette a közönség a programokat. Ács Tamás A bor dicsérete című zenés irodalmi összeállítása nyitotta meg egy étterem múzeumnak is beillő, hangulatos padlásán, a régi magtárépületben. A helyszín az ódon gerendáival kiváló díszletként szolgált a vidám időutazáshoz a bor történelmében. Az esti előadásban, a Szerb Antal Színház fiatal művészei a felsődörgicsei evangélikus templomban mutathatták be Piaf-Brel estjüket. Másnap a templomban, a Petőfi évfordulóra is emlékezve, a felvidéki Csavar Színház vidám irodalomóráján A helység kalapácsa című művet mutatták be. A Veres Luca közművelődés-szervező által megálmodott sorozat sikerét a záróeseményként megtartott operaelőadás koronázta meg. A Vászolyon élő énekes, Palerdi András kiváló partnereket hívott maga mellé. Toronykőy Attila rendező emberközelbe hozta az opera műfaját, kitűnő hangulatot teremtve a koncertteremben. Az operaház énekesei elvarázsolták a nézőket. Szemere Zita Lauretta áriájával nemcsak szerepbéli apját csavarta ujja köré, de a hallgatóságot is. A kirobbanó sikerű esten a zenei kíséretet zongorán Hidegkuti Pálma adta a dörgicsei vendégház koncerttermében.