A tábort immár 25. alkalommal szervezték meg és a programra 2006-tól külföldi művészeket is fogadnak a testvértelepülésekről. Több alkotó rendszeresen visszatér Finnországból Rovaniemiből, Unnából és Székelykeresztúrról – tudtuk meg Gombosi Lászlóné Marianntól, aki a kör vezetését csak a közelmúltban vette át Papp Bélától, így első alkalommal szervezte a tábort. Korábban ugyan szinte minden ilyen nyári összejövetelen részt vett, sőt, vezetőségi tagja volt az egyesületnek sok éven át.

A táborozók részt vettek idén a most futó bazalt és plasztik projektben is, így a szokásosnál tevékenyebben teltek a napok.

- A táborban idén nincsenek megkötések, szabad a program, ami a téma választást illeti. Az együtt alkotás a legfontosabb. De így is mindenki kész tervekkel és már félkész képekkel érkezett, amelyeket itt fejezünk be. Közben sokat segítünk egymásnak, tanulunk társainktól, próbáljuk magukévá tenni a különféle technikai megoldásokat. Monotípiák, kisplasztikák, akvarellek, krétarajzok készülnek csendéletekről, a helyi tópartról, balatoni élményekből, erdélyi emlékekből. Idén új táborozók is vannak velünk a környékről és külföldről egyaránt. A kemping gyönyörű környezete eleve segít az elmélyülésben, a hely lehetőséget ad az elvonulásra is. Az alkotás egyik legfontosabb kritériuma a koncentráció, itt ez szintén adott a szabadban és tető alatt egyaránt. Kevéssé mozdulunk ki, csak a kripton gyárat látogatjuk meg és a tó környékén keresünk témát. A résztvevők háromnegyede 75 év feletti, csupán néhány fiatal alkotó táborozik velünk, de rájuk mindenben számíthatnak az idősebbek, ez ugyancsak összekovácsolja a csapatot – mondta az 1996-ban alakult egyesület mai vezetője. Hozzátette, hogy a táborozók mindegyike tett azért, hogy jól érezzék magukat, beosztották a feladatokat, ha kellett, főztek és süteményről, pogácsáról is gondoskodtak a hölgyek folyamatosan.