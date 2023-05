A Gizella-díjas TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad versmondóinak előadásában, Sz. Csordás Éva művészeti vezető rendezésében „Egy éjszakányi ember” mottóval hallhatták a Veszprémben élő Pro Meritis-díjas költő életművéből válogatott verseit, némelyiket Berzevici Zoltán zeneszerző, énekes-gitáros művész megzenésítésében, előadásában. A költői álnév Csaba Ferenc nevét rejti, akit büszkeséggel tölt el, hogy a felvilágosodás egyik legnagyobb költője, Ányos Pál falujából, Nagyesztergárról származik, s akinek hamvait lakhelye, a királynék városa őrzi.

Cs. Pataki Ferenc műszaki pályáról került a költészet mezejére, szavaival élve, „onnét arcátlankodott a magasztos literatúrába”. Irodalmárok számtalanszor biztatták, segítségüket felajánlva egy verseskötet kiadására, ezt 75. születésnapjára tervezi összeállítani, negyedszázad alkotásaiból, mert első verse 50. születésnapján jelent meg. Nívós folyóiratok közölték verseit, így a Vigília, a Vár Ucca Műhely, a Vár, a Lidércfény, a Fejér megyei Hírlap irodalmi melléklete. Az olasz-magyar Osservatorio Letterario – Irodalmi Figyelő – többször publikálta költeményeit, két antológiába is beválogatva azokat, rádió- és tv csatornákon is elhangzottak írásai. A zaklatott gazdasági életben mindig a hit és az irodalom, a művészet biztosította számára a nyugalmat, volt hova menekülnie. Költészetét leginkább a vallásos, istenes témák jelzik. Mély érzéssel ír családjáról, meghatározó gyermekkori emlékeiről, a szerelemről, legbelső érzéseit feltárva. Meghatóak a családjához kötődés gondolatai, édesanyja nimbusza, kovács édesapjától kapott életre szóló értékrendje, gyermekeinek írt „hagyatéka” s a levél testvéreihez. Istenhitéről az est mottójaként idézett verse, az Úrhoz szóló elmélkedése is tanúbizonysággal szolgál. Mindezek mellett a világ sorsáért való aggódás, az elmúlás gondolata, a transzcendenciát érintő filozofikus elmélkedések, az antiszemitizmus elleni tiltakozás, az egészséges magyarság érzésről szóló, egyéni hangú, mély lelkiséget, tiszta, őszinte, hitet és humanizmust sugárzó gondolatok uralták a költői estet.

Cs. Pataki Ferenc köszönetet mondott az irodalmi színpad tagjainak és Sz. Csodás Évának Fotó: Müller Anikó Hanga

A verseket az irodalmi színpad versmondói – Felföldi Gábor, Horváth Imre, Márta Attila, Battyányi-Nagy Annamária, Molnár Brigitta, Szilágyi Anna és Sz. Csordás Éva – tolmácsolták a tőlük megszokott átéléssel, igényességgel.