Lapunkban októberben beszámoltunk róla, hogy használaton kívüli templomot vett meg Varnus Xavér. Bár mindenki, mindenhol templomként emlegette az épületet, ez már magántulajdon volt, nem az egyházé, a tulajdonos raktárként használta azt, lomokat tárolt benne. Az egykori evangélikus imaház nagyon elhanyagolt állapotba került, megszűnt templomként létezni, az orgonaművész kezdeményezésére az épület most visszakapja méltóságát. A vásárlás történetéről Varnus Xavér lapunknak nyilatkozott, a vasárnapi koncerten is elmesélte azt. Elmesélte, hogyan látta meg a repülőtéren egy újság hátoldalán a templom eladásáról szóló cikket, döntött azonnal, hívta a polgármestert, hogy szeretné megnézni a mezőlaki épületet. Nagy Gábor polgármester felidézte az első telefonhívást, azonnal tudta, miért keresi őt az orgonaművész. Az épületet felújító szakembereket ő ajánlotta, Nagy Szabolcs és cége, a Kovácsi-Fal Kft. vállalta a munkát, nagyon átérezte, magáévá tette az építkezést. Fáradtságos munka volt, az elmúlt négy hónapban nagyon sokan, sokat dolgoztak érte. Köszönetet mondott Varnus Xavérnek, hogy megmentette az épületet az enyészettől, valamint Nagy Szabolcsnak és cégének, a szakembereknek, a helybelieknek. A település elöljárója kezdetben azt mondta, valósítsuk meg azt, ami szükséges, később azt, ami lehetséges, utólag úgy érzi, megvalósult a lehetetlen. Varnus Xavér úgy fogalmazott, rögtön beleszeretett az egykori templomba, ám először reménytelen szerelemnek tűnt. Azonnal eljött Mezőlakra, felvette a kapcsolatot a polgármesterrel, az épület tulajdonosával, pillanatokon belül megkötötték a szerződést, már akkor elkezdte tervezni a munkákat, hogyan lehet átalakítani, koncertteremmé varázsolni a helyszínt. Októberben azt nyilatkozta, úgy tervezi, a plafont lebontják, hogy a padlással együtt legyen, így az egész nagyobbnak tűnik, vasárnap a koncert hallgatói is láthatták, a tetőszerkezetet, a gerendákat is.

- Boldog az az ember, aki életében orgonát avathat – mondta Varnus Xavér. - 2006-ban én avattam a Művészetek Palotájának orgonáját Budapesten, aztán Kelet-Kanadában, Új-Skóciában vettem egy templomot, ez a mezőlaki pedig a harmadik orgonaavató az életemben.

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott elnök-püspöke köszöntőjében Ezékiel próféta szavait idézte: „Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem: prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti, száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek és életre keltek.” Az orgona lelki hangszer, a mostani esemény húsvét ünnepe és pünkösdhöz közel azt üzeni, van feltámadás, újjáéledés, újjáteremtés. Varnus Xavér Isten eszközekeként felújíttatta ezt az épületet.

A művész felidézte, gyerekként Gáncs Péter édesapja, Gáncs Aladár evangélikus lelkész, orgonista, egyházzenész ismertette meg vele Bach zenéjét, a fasori evangélikus templomban tőle tanult, általa értette meg Bach zenéjét. Az orgonaművész vallja, J. S. Bach a legnagyobb zeneszerző, Isten zenei hangja. A vasárnapi mezőlaki koncerten is felcsendültek Bach gyönyörű művei, korálelőjátékai. Ott, ahol három napja még mesterek dolgoztak, megszólalt a 2500 sípos orgona, csodálatos hangzással. Bach mellett megszólaltak más darabok is, Albinoni Adagio-ja, a zeneirodalom legdrámaibb műve, Beethoven V. szimfóniájának I. tétele, César Franck Prelúdium, fúga és variációk című darabja. Fellépett két fiatal énekes: Dunai Norman és Szűcs István, Bach, Purcell, Mozart dalokkal, áriákkal. A koncert záró darabja Bach leghíresebb műve, a d-moll toccata és fúga, majd ráadásként Charpentier, ahogyan ezt a gyakorlott koncertlátogatók már jól tudják, közös tapssal, közreműködéssel.