A megjelenteket Porga Gyula polgármester köszöntötte, aki elmondta, nagy ünnepre készül a város, melyben időről időre barátokra is lelnek. Veszprémnek a művész özvegye, Pálfy Gusztávné és a néhai Pálfy Gusztáv is nagy barátja volt, hiszen nagyon szorosan kötődtek a városhoz. Kiderült, nagy örömmel fogadták Pálfy Gusztávné azon felajánlását, mely szerint a Gizella-napokra készülve egy kis kiállítással örvendeztetné meg a várost.

Pálfy Gusztávné, a szobrászművész özvegye a kiállítás kapcsán arról beszélt, Veszprémben járt általános iskolába, és amikor csak teheti, visszajár a városba, amely fontos helyet foglal el az életében, csakúgy, mint néhai férjének. Mint mondta, Pálfy Gusztáv számára a szobrászat elsősorban nem munka volt, hanem szerelem, ami munkáiban is fellelhető. Alkotásaiban ott van az élet minden rezdülése; érzelmek, az anyaság, a szerelem, a női gyönyörűség, de az öregedés és a sötétebb témák is. Művészetének lenyomatát galéria mutatja be Kecskeméten.