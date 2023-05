A könyvtárakban a világ tudástára kézzel foghatóan, barátságos otthonként vesz körbe minket. Könyvforgató – Régiségek és ritkaságok az apátságból című cikksorozatunkban egy-egy kötetet leemelünk a bölcsesség e polcairól, hogy a Ciszterci Műemlékkönyvtár gondolatrejtekének betűkoreográfiáit közelebbről megvizsgáljuk, ezúttal Erdélyi András könyvtárossal.

Emlékkiadás az ereklyemúzeumért

Több oka is van, amiért májusban Petőfi összes költeményeinek kétkötetes kiadására esett a választása szakértőnknek: egyfelől ez az időszak a szerelmesek hónapja, és a lapjain látható számos metszet közül jó néhány ilyen témájú verset illusztrál, másrészt, ahogy a márciusban bemutatott album a forradalom ötvenedik évfordulójára készült, ennek a díszkiadásnak a költő születésének kétszázadik évfordulója ad aktualitást. Az első kötet legelején a következő szöveg fogad minket: „Üdv mindazoknak, kik Petőfi műremekeinek ez emlékkiadásával a költő ereklyemúzeumának, a Petőfi-háznak javára áldoznak! Mily öröm látni e nemes buzgást, e dicső versengést, jóval a világraszóló szellem születésének százados évfordulója előtt! Mintha mindaz, ami most a Petőfi-kultusz érdekében történik, előre vetett fénye volna a közeledő nagy nemzeti ünnepnek, maga is ünnepies, komoly, cselekedetekben nyilvánuló s folyton növekedő hódolat. A magyarság e lelkes hangulata, e tiszta és tündöklö kegyelet, mely nemzete egyik legnagyobb fiát a szeretet mind áthatóbb melegével sugarazza be: nyilt bizonysága annak, hogy Petőfi még nem fejezte be hódító útját s lánglelkének gondolat- és érzésvilágával valóban nem a multhoz, de a jövőhöz tartozik. Budapest, 1907. március 15. Endrődi Sándor.”

Az 1907-ben kiadott Petőfi-összes kötetei nagyok, csak asztalon lehet azokat kényelmesen lapozni, ahogy egy albumot. Rózsaszín szövetkötésbe került, rajta cseresznyeformák és páfrányfenyőére emlékeztető levelek láthatóak, ami manapság már kissé fura, ám a rózsaszín korábban más üzenettel bírt a tiszta lélek, a művészi beállítódás jelképeként. A könyv belseje pedig kimondottan a témához illő, papírja, betűi, szerkesztése mind remek nyomdai terméket jelez.