– Minden út Pápára vezet, ha Petőfiről van szó. Tulajdonképpen ott is született, mert ott találta ki a művésznevét, amin emlegetjük – jegyezte meg előadása elején Praznovszky Mihály, ha pedig róla, mint irodalomtörténészről van szó, akkor mindig tenni kell legalább egy kis kitérőt Madách Imréhez, ugyanis kutatásai során sokat foglalkozott vele. S van is köze a két kétszáz éve született zseninek egymáshoz, útjai keresztezték egymást.

Nagy szellemek virtuális találkozásai

Madách tollából származik drámairodalmunk ismert műve, Az ember tragédiája, így a magyar kultúra világszintű megjelenítője. Európa fővárosaiban játszották, negyven nyelvre lefordították alkotását. Petőfivel nem találkozott, de összeköti őket többek közt, hogy mindketten 1823 januárjában születtek. Két külön világ viszont, amiben felnőttek. A költő apja hentes volt és fia tizenéves korában elszegényedett, aki ezért nem tudta befejezni iskoláit. Madách egy hatholdas birtok kastélyában élt egész életében. Ügyvédként végzett, a reformkori mozgalmak része lett, Arannyal levelezett. Első verseskötetét olyan formában szerette volna megjelentetni, mint Petőfi tette, meg is volt ez neki mintát jelentő a kiadás könyvtárában. S Madách álnéven írt, igencsak gyenge lírai zsengéit Petőfi, mint újságszerkesztő véleményezte, jó gondolai közül egyiket sem érzete eléggé jelentősnek. Két nagy szellem története pillanatokra találkozott, virtuálisan, és Madách 1849 után írt két kis verset Petőfiről.

A Bakony vadonában elmélkedve

A lassan forgatott kaleidoszkóp mindig más színes képet mutató távcsövét ezután tényleg Petőfire irányította Praznovszky, aki a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület Petőfi200 Zircen címmel megszervezett bicentenáriumi rendezvényén tartott előadást. Igaz, hogy nagy költőnk születésének és halálának máig nem tisztázottak körülményei, de egyébként kevés a rejtély életében, alaposan maga dokumentálta, így csupán négy nappal nem tudunk elszámolni. Ugyanis minden verse alá odaírta, mikor és hol keletkezett. Zseniális emlékezete volt, fejből bármikor el tudta mondani mindegyik költeményét. Azt szintén tudjuk, hogy Veszprém és Pest között egyszer a Bakonyon át gyalogolt, ennek hatására írta Vadonban című versét, amiben már szerepelt a csalfa lyányszem kifejezés. Feleségével együtt pedig 1848 márciusában Várpalotára utazott hentesként dolgozó öccséhez, de nem találta ott, Veszprémben viszont korábbi színésztársával örömmel üdvözölték egymást, s innen szaladt a költő a fővárosba a francia forradalom hírére.

A Lear király bolondja

Sok adattal rendelkezünk róla, de annál több a talány személyiségében. A nyolc osztályt hét településen járta ki, gyönyörű kézírása volt, és csupán hét év alatt írta meg ránk hagyott rengeteg versét. Istenek, genetikusok intézték zsenijét? Az biztos, hogy rengeteget gyalogolt és úti jegyzeteit is fergeteges humor jellemzi. Viszont utálta az operát, nem volt jó énekhangja. Felolvasóesten szűrben is fellépett, egyszer tót dialektusban adta elő a Szózatot. Nem tudjuk, igazából jó színésznek számított-e. Legendás lelkesedése, szenvedélye valószínűleg áthatotta játékát, hatalmas tapsot és füttyügetést is kapott. A Lear királyban a bolondot alakítva filozófust jelenített meg. Mint oly sok szerzőnél, nála is gyakran a nők iránti lírai kapcsolatok mámora volt a költői ihlet része és számára sem volt leányálom a vándorszínészet, ami egy ideig a kenyerét adta, és amit hajlamosak vagyunk túlidealizálni, pedig inkább a nélkülözés jellemezte. Ezzel függ össze a ma már igencsak meghökkentőnek számító Jókaival kapcsolatos cselekedete.

Csak színésznőt ne!

Jókai Mórral, termékeny regényírónkkal a pápai iskola önképzőkörében kötött szoros barátságot Petőfi. Később lemásolta drámáját, mert a szerző saját kézírásával nem lehetett pályázatra beadni. Aztán együtt dolgoztak folyóirat-szerkesztőségben, összeköltöztek közös pesti albérletbe. Emiatt gyakran összevesztek, mert Petőfi nehéz természet volt, de a zsenit nem lehet a szokásos mércével mérni – mondhatjuk védelmében. Jóval halála után az emlékét ápolók Jókaitól kérdezték, milyen ember volt. Egy szóval felelt: elviselhetetlen. Praznovszky Mihály hozzátette: nyegle, szemtelen, okos, tisztességes, végtelenül jó ember, radikális nézetekkel. Szeretett Vörösmartyjára egyszer egy döntése okán megharagudott, és megjelentette erről magazinban a véleményét, Jókai ellenkezése ellenére. A köztük gerjedt harag csak fokozódott, amikor Petőfi gáncsolta az író házassági szándékát. Laborfalvi Róza, a kor ünnepelt dívája ugyanis jóval idősebb volt Jókainál, már volt egy gyermeke, és a korábban vándorszínészként élő barát ismerte a színésznők mindennapjait, tudta, rákényszerültek a gazdag pártfogók kegyeinek keresésére. Petőfi mégsem tudta érveivel lebeszélni szerelmes komáját a tervéről, ezért írt a mamájának, aki fiához sietett, megígértette vele, nem nősül egyelőre. Aztán hirtelen titokban gyorsan elvette Rózát, a sors fintora, hogy remek feleség lett belőle. Talán, ha olyan szépszámú évet élhetett volna meg Petőfi is, mint barátja, rájön ezzel kapcsolatos tévedésére és kibékülnek.