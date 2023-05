Az irodalmihoz így szó szerinti barangolás is társul, hiszen a népes KÉSZ-csoport településenként végigjárja a nevezetes helyszíneket. Először Budapesten adták elő az irodalmi összeállítást, másodszor Veszprémben, a Megyeháza Szent István termében. Ahogy vezetőjük, Kovácsné Márta elmondta, a négy helyszínnel nem csak az volt a cél, hogy ők ismerkedjenek a városi Petőfi emlékekkel, de az is, hogy a helyi KÉSZ-csoportok is megnézhessék, meghallgathassák az összeállítást. Ezzel megfelelnek a KÉSZ küldetésének is; feladatuk keresztény – nemzeti – kulturális értékeink, kulturális nemzeti örökségünk felelevenítése, megóvása és közvetítése.

Az életrajz úgy állt össze, hogy a Petőfi versek egy részét, a baráti leveleket a vendégcsoport tagjai olvasták fel, felváltva a Budapesti Új Színház színművésze, Bánföldi Szilárd szavalataival, a már-már népdalszámba menő megzenésített verseket pedig Benedekffy Katalin operaénekes, ének- és színművész (Kányádi Sándor unokahúga) adta elő. A művésznő a szépszámú közönséget is megénekeltette – a Tavaszi szél dallamaival ért véget a kiváló vasárnap délutáni program, de csak a veszprémieknek, mert a fővárosiak a Megyeházáról a szomszédba indultak, hogy megkoszorúzzák a Petőfi emléktáblát.