A nyitásra várva a könyvtár ajtaja előtt hosszú sorokban kígyóztak a gyerekek és szüleik, közel 180-an szerettek volna a varázslatos kalandok részesei lenni. A délelőtt az Abszol úton indult, ahol bárki készíthetett saját varázspálcát, süveget, baglyot. A túra Roxfortban folytatódott, ahol a Teszlek Süveg beosztotta a gyerekeket a házakba, majd különböző játékok várták a piciket. Lehetőség volt megismerni a kviddics világát, megkeresni a Bölcsek kövét, összegyűjteni a horcruxokat és legyőzni Voldemortot. Dobby manóval is lehetett találkozni a családi napon, akinek a gyerekek sok zoknit hoztak, hiszen sanyarú sorsa alól csak így lehetett felszabadítani. Mint Polovitzerné Antal Mónika, a könyvtár szakmai vezetője elmondta, az érdeklődés még őket is meglepte.

– Május 3-a a nemzetközi Harry Potter-nap, mindenképp ehhez a dátumhoz közel szerettük volna megtartani a rendezvényt, melyet többhetes felkészülés előzött meg, a dekorációk, a jelmezek, az oklevelek, a térképek, a feladatlapok elkészítésében sok munkánk van, de úgy érzem, megérte, a visszajelzések is ezt bizonyítják, kicsik és nagyok is jól érezték magukat. Nagyjából száz főre számítottunk, ezt kis híján sikerült megduplázni, aminek nagyon örültünk. Könyvtárosaink egységesen prefektusnak öltöztek, egyik kollégánk pedig Hagrid jelmezét öltötte magára. J. K. Rowling könyvei természetesen megtalálhatóak nálunk, többen ki is kölcsönözték a köteteket, sőt a délelőttnek köszönhetően több új beiratkozónk is lett.