A tárlatot megnyitva Sárvári Csaba polgármester elmondta, hogy 1273-bó származik az első írásos dokumentum, akkoriban Szentbenedekkállának hívták a települést, amely valószínűleg korábban is lakott volt.

- Ugyan 1863-tól hívják Szentbékkállának, de korábban viselte a Szentbenedekfalva és Szentkálla nevet is. A névadó Európa védőszentje, Szent Benedek, ez kiderül a település múltját kutató és leíró helyi Oltárczi Ferenc könyvéből. Úgy gondolom, nem sok település büszkélkedhet ilyen névvel. De miért fontos a múlttal, a történelemmel foglalkozni? Mert csak azért lehet ma 750 éves a település, mert folyamatosan olyan emberek lakták, vezették, akik tenni akartak a községért. A Helytörténeti múzeum szép keresztmetszetet ad a faluról az 1200-as évekig visszamenőleg, a Pajta múzeum és Oltárczi Ferenc könyve ugyancsak őrzi múltbéli emlékeinket. Nagyon fontos, hogy ezeket az örökségeket megtartsuk és átadjuk a jelen nemzedékének, hiszen egy nemzet csak így maradhat fenn. Az a dolgunk, hogy a ránk hagyott értékeket megőrizzük és amit tudunk, hozzá tegyünk – mondta a polgármester. Szólt továbbá arról, hogy az egyháznak fontos szerepe van a nemzet fennmaradásában, napjainkban. - A keresztény kultúrában nincs olyan ünnep, amely ne egy szenthez kötődne, még az is ünnepel, aki nincs megkeresztelve, nem jár templomba – hangsúlyozta.

Szigethy Stella fotókiállítását Sárvári Csaba polgármester nyitotta meg Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Szigethy Stella saját szavaival mutatkozott be a résztvevőknek. Amint elmondta, Szerbiában született, de Németországban nőtt fel.

- Münchenben azonban bár nagyon jól éreztem magam, de nem éreztem otthonomnak a várost, ezért egy éven át kirándultam a világban. Szerettem volna felfedezni mindent, mielőtt letelepedek valahol. Ázsiába utaztam, megismertem új kultúrákat, gyönyörű helyeket láttam. Ott voltam a legszebb partokon Thaiföldön, lenyűgöző templomvárosokat láttam Mianmarban, vízeséseket Laoszban. Mégsem éreztem otthon magam sehol. Egy év utazás után éppen Malajziában voltam, ahol kakaskukorékolást hallottam. A hang a palicsi otthonomra emlékeztetett. Honvágyam lett, elhatároztam, hogy hazautazom. A szüleim éppen nyaralni indultak szintén Palicsra ezért Budapestre beszéltük meg a találkozót. A repülőn mellettem ült egy szimpatikus férfi, akinek az első kérdése az volt hozzám, hogy te is haza utazol? Volt nyolc órám a válaszra és ő ma már a férjem. Mivel a családja kötődik Budapest mellett Szentbékkállához is, én szintén beleszerettem a településbe, hamarosan itt építkezünk, mert úgy érzem, hogy gyökeret itt szeretnék ereszteni – vallotta a fiatal hobbi fotós, aki kiállított képein élete állomásait mutatja be portrék és tájképek segítségével.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A megnyitón Simon-Lakatos Barna közreműködött gitáron.

Az események másnap ünnepi szentmisével és Pünkösdi bortúrával folytatódtak.