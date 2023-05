A könyv ajánlója, illetve több részlete is napvilágra került már különböző irodalmi folyóiratokban. - Az aranymetszés egy olyan arányosságra utal, ami a természetben és a művészetben is gyakran megjelenik, egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között. Tény, hogy sokkal szebbnek találjuk azokat a dolgokat, tárgyakat, festményeket, fotókat, amelyek az aranymetszés szabályai szerint készültek el. A szépség keresése a regény főszereplője, egy harmincas éveiben járó ékszerkészítő lány életében is kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen az általa előállított ékszereket a megrendelő kérésére, annak személyes történeteit ismerve készíti el. Így ezek az ékszerek nem csupán ékesítik viselőjüket, de sokkal inkább egy kapcsolat összegzését jelentik, egy adott személyiséget, életének egy részét tükrözik vissza - fogalmazott a szerző minapi találkozásunk alkalmával.

- Eszter, a főszereplő itt, a Szent György-hegyen ismerkedik meg egy weboldaltervező férfival, akibe szerelmes lesz. A regény egyik meghatározó kérdése, hogy miért szeretünk bele valakibe, és mi játszódik le bennünk, amikor még csak várjuk, hogy a szerelem beteljesedjék. Vajon csupán álomvilágot építünk, amihez nem sok köze van a szeretett személynek? Csak mi képzeljük el a számunkra tökéletes kapcsolatot, a "Nagy őt", vagy tényleg működik a plusz hetedik érzék? Olyan misztikum a szerelem, amelynek a megszületéséhez öt perc is elég? Bolondok, holdkórosok vagyunk-e, amikor szerelmesek leszünk, vagy isteni ajándékként egy magasabb tudáshoz, felfokozott, de éberen értő, érző, a világ jelenségeit sokkal jobban befogadni tudó lélekállapothoz jutottunk? Az is nagyon érdekes, és nem véletlen választás eredménye, hogy egy ötvös szeret bele egy weboldaltervezőbe. A regényben a nő az antik, az úgynevezett klasszikus értékek képviselője - ábrándozó, álmodozó típus -, a férfi pedig a modern, számítógéppel alkotó, nyüzsgő világot képviseli. Ők ketten együtt dolgoznak a regényben egy közös projekten, és a közös munka gyümölcsöző. De kérdés, hogy a magánéletben megérthetik-e egymást, van-e, lehet-e közös jövőjük. Az Aranymetszés című regényemben nemcsak szerelemről, ékszerekről, de a reneszánsz kori Velencéről és a jelenkor Budapestjéről is olvashatnak majd az érdeklődők, ám a keretet maga a Szent György-hegy adja - mondta Kovács Rita.

Ennek egyik magyarázata, hogy az írónő imádja ezt a helyet, ezért költözött Hegymagasra. A hegy és az itteni gyönyörű táj inspirálja őt. De a regény főszereplője is ebben a csodálatos természeti környezetben tervezi meg az első, a természet elemei ihlette, saját kollekcióját.

- Amikor először itt jártam, éppen Olaszországból utaztunk Budapestre. Egy Szent György-hegyen nyaraló barátom hívott meg minket egy rövid látogatásra. Később egyre többször vettünk ki a hegyen egy házikót, és a nyaralások ideje egyre hosszabb lett. Végül itt vásároltam házat. Ma úgy érzem, itt vagyok otthon, annak ellenére, hogy Borsod megyében születtem - tette hozzá.

Kovács Rita végzettsége szerint magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, kulturális menedzser, idegenvezető, az írás pedig régóta élete részét képezi. 2008 óta publikál kiállításokról, könyvekről kritikákat. A rövidebb, festményekről, képzőművészeti alkotásokról szóló írások is segítették abban, hogy a regénye megszülessen. Korábban verseket is írt, amelyek különböző irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Nagy öröm számára az Aranymetszés megjelenése. Így egy régóta dédelgetett ötlet, egy nagyon izgalmas, érzelmes, de sok szempontból összetett, elgondolkodtató, az egyes szereplők korábbi traumáit is feltáró, ezért jelenlegi tetteit, viselkedését részben megmagyarázni tudó történet lát most napvilágot a Prae Kiadó gondozásában. A könyvet június 9-én mutatják be a kiadó kávézójában, Budapesten, a Kis Présházban. A szerző június 10-én 16 órakor dedikálja a regényt a Vörösmarty téren. Az íróval július 26-án Hegymagason, a Hegymagasi Nyári Esték keretén belül Bojár Iván András beszélget a regényről.