A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával együtt mutatja be értékeit Berhida, Jásd és Küngös május 19-én és 20-án Jásdon, a Bodzanapok keretében. Pénteken 14 órától a bodzaházat és a tájházat mutatják be, 15.30-tól értéktúrára indulnak az érdeklődők, hogy a jásdi feszületeket, útszéli kereszteket megnézve megcsodálják a környéket, a kilátást, majd 18 órakor kezdődik a szentmise a katolikus templomban. Szombaton 11 órától a három település helyi értékeit sátorban mutatja be a sportpályán, és ügyességi versenyeket tartanak iskolásoknak, majd 15 és 16 óra között a települések jellegzetes ételeit, italait lehet megkóstolni, művészeti csoportjaik adnak műsort.