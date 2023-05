A projekt jelképét, a lámpát is sokan készítették. A több mint 70 darabot sötétedést követően kivilágították. Az emberekkel teli térnek érdekes színfoltja volt. A színpadon bemutatkoztak az ajkai aerobikosok, vasárnap az Ajka–Padragkút Táncegyüttes, a sztárvendég az Anna and the Barbies volt. Hétfőn az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar adott koncertet, majd operettműsor várta az érdeklődőket. A városháza előtti parkolóban dodzsem, gyermek és felnőtt körhinta biztosított lehetőséget a kikapcsolódásra. Aki megéhezett, helyben frissen készült többféle tócsi és lángos közül választhatott.