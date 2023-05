A folyóirat legfrissebb számánál azt értékelte a főszerkesztő, hogy egyre többen vallják sajátjuknak a kiadványt. – Most először értünk el 60 feletti oldalszámot, szerzőgárdánk létszáma először lépte át az 50 főt, nagy részük veszprémi. Az elektronikus felületünkön jól látható számunkra az olvasottság, elsősorban a társadalomtudományok, a recenziók, a múzeumi jellegű tartalom és a zenei témák iránt érdeklődnek fokozottan olvasóink – mondta el Géczi János.

A Séd kritikákat is megfogalmaz Fotó: Benkő Péter

A Séd 43. számának bemutatásán megtudtuk, ez két olyan blokkot tartalmaz, melyek a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekthez kötődnek, ezek egyike – Szívmelengető koncertek címmel – a megnyitórendezvény eseményeiről ad képet, kvázi helyszíni riportban. Összefoglalót ad a lap a Holt szezon irodalmi fesztiválról is, Holt szezon – death metal címmel számol be többek között az úgynevezett zenei határműfajok mai helyzetéről, de szól a roma irodalomról is. A fesztivál egyébként száz produkciót tartogatott egy bő hétvégére, voltak rendezvények csekély résztvevővel, de voltak, melyekre már nem tudtak regisztrálni az emberek – ezt is elmondta a főszerkesztő.

– A két blokk szerzői egymástól függetlenül jeleztek aggályokat, melyek a kultúrprogram-szervezők figyelmére érdemesek, így például az EKF mozgékony honlapját nehezen kezelik a városlakók, nem látják igazán a frissítéseket, sokaknak nehézkes a regisztrálás. Továbbá érzékeltük a városi intézmények és az EKF-programok időbeni fedését. Ezen észrevételek adják mostani számunk legerősebb kritikai vonulatát – hallhattuk.

A folyóirat-bemutatón részt vevők egy csoportja Fotó: Benkő Péter

Géczi János örömének adott hangot a lapban szereplő sok apró kritikát említve, melyek nem pusztán esemény-leírások, felnőnek a nagyobb tanulmányok mellé.

A Séd – Veszprémi kritikai lap a város önkormányzata és az EKF program támogatásával jelenik meg, a folyóirat elektronikus formában is elérhető.