Az idei fesztivál még el sem kezdődött, máris érezni az emelkedettséget a városban. Az EKF éve most igazán az ünneplésről szól, a TÁNC fesztiválja pedig továbbra is a régió kiemelt rendezvényei közé tartozik, így nem is kérdés, hogy erős mezőnnyel készültek szervezők az idei évre is.

Azt a tévhitet, miszerint a táncművészet (vagy bármilyen másik művészeti ág) csak a kiváltságosok szórakozása lenne már rég megdőlt a TÁNC Nemzetközi Kortárs Fesztiválon. Az idei programtervet is úgy állították össze, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig, a családok, a hangos zenét kedvelők, a klasszikus szépséget keresők, de még a progresszív irányba nézelődők is megtalálhassák a nekik való előadásokat.

A Napló szerkesztőségének kedvencei a következők lettek:



M-Stúdió – Lift (RO) I 10. Színházi Olimpia

2023. május 15. | 21:30 | hétfő – Hangvilla, 3. emeleti stúdió

Mintha moziban ülnénk: a lift a legkisebb olyan tér, ahol szorosan lehetünk egymás mellett anélkül, hogy kapcsolatba kerülnénk. A lift mindig tart valahová. Mehet fölfelé, mehet lefelé, de ha egyszer csak ELAKAD, akkor bármi megtörténhet. Az előadás koreográfusa Fehér Ferenc, akit már kilométerekről kiszúrunk a programlistákon, hiszen nem először kápráztat el bennünket Veszprémben. 2016-ban a Helló, Zombi! című előadása nagy visszhangot keltett, és azóta is fel-felemlegetjük azt a típusú test-művészetet, amelyet Fehér Ferenc koreográfus dolgozott ki. Ismét izgatottan várjuk a találkozást!

Gangaray Dance Company – Rising Sun (HU)

2023. május 17. | 20:00 | szerda – Hangvilla, színházterem

A Rising Sun című előadást a ritmus, a testeket és teret mozdító áram esszenciája és az elemi ösztön erejének sokszínűsége határozza meg. Az együttes a zenét állítja az inspiráció központjába, ám ezúttal hangsúlyosabb módon, mint eddig valaha. Igazi klasszikus, a tökéletesen megmunkált látvány lebilincselő történettel körítve.

A zene és a tánc harmóniája életünk drámáit is könnyeddé változtatja. Együtt, még a távoli ősidőkben keletkeztek. Útjaik később elváltak, de minden időben megmaradt az egymásra utaltságuk érzete. A szerkesztésben sok a közös vonás, amely összetartja őket: a ritmus, az ütem, a párhuzam, az ellenpont és a szólamok.

Miet Warlop – After All Springville (BE)

2023. május 20. | 20:00 | szombat – Hangvilla, színházterem

Erre muszáj elhozni az egész családot! Miet Warlop ikonikus előadásának új színpadi változata.

Kirobbanó sikerű, kisebb-nagyobb tragédiákkal tarkított történet egy színes füstöt eregető kartondoboz-házról, annak lakóiról és a szomszédokról: egy elegáns, sétáló asztalról, amelynek egyetlen vágya, hogy megterítsenek rajta, egy férfiről, aki csak a szemetet akarja kivinni, egy frusztrált biztosítékdobozról és egy nagyon hosszú nadrágról, akikben változatos mértékű a bohózatra és a katasztrófára való hajlam. Egy bukott társadalom tragikus története meseszerű könnyedséggel elbeszélve. Mivel mindez aligha lehetne aktuálisabb, Warlop 12 évvel az ősbemutató után megújult formában, After All Springville címmel állítja színpadra ikonikus művét. Nagyon fogunk nevetni, az érzékenyebbek pedig nagyon fognak sírni is, de higgyék el, megéri!