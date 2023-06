Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a balett nem csupán esztétikai élményt jelent a befogadónak, hanem közösségépítő ereje is van. A verseny kapcsán leszögezte, fontos mérföldkövet jelent a magyar balett történetében, hozzájárul, hogy a művészeti ág visszanyerje régi rangját, valamint az utánpótlás bevonzásában jelentős szerepet játszhat. Arról is beszélt, kiválóan sikerült az első alkalommal megszervezett verseny, valamint méltatta a helyszínt, az ActiCity Tánc- és Mozgásközpontot. Megjegyezte, szívesen adtak szakmai segítséget a balettverseny megszervezéséhez. Solymosi Tamás balettművész, a zsűri elnöke elmondta, a balettverseny minden résztvevője nyertes, hiszen bemutathatta tudását, és láthatták egymás produkcióját különböző országok növendékei, ami hasznos információkkal szolgálhatott számukra arról, miben kell fejlődniük, hogy egy következő versenyen még jobbak legyenek. Wahab Rita, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatósági kabinetvezetője arról beszélt, Veszprémnek komoly tánc- és mozgásművészeti múltja van, és az elmúlt években a balettoktatás is magas színvonalon folyik a városban. A megszólalók mindegyike reményét fejezte ki, hogy a rendezvénynek lesz folytatása Veszprémben. Steiner-Isky Annamária, a Magyar Állami Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a megmérettetésen 7-18 éves versenyzők vettek részt öt korosztályban.