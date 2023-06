Az alagsorban kapott helyet a f|x|r médialabor, amelyet a Művészetek Háza működtet majd Áfrány Gábor szakmai vezetésével, a laborban elsőként Navratil Judit tart workshopot a jövő héten. Lamos Péter kiemelte, az épület valamennyi szintje akadálymentesen megközelíthető. A beruházás részeként az épület udvarai is megújultak: a Jókai utca felől egy pihenőkert létesült fűszernövényekkel, míg a Tűztorony udvara szabadtéri vetítésekre, könnyű- és komolyzenei koncertek megrendezésére lesz alkalmas. A beruházás részeként megújult a gyilokjáró is, és elhangzott az is, rövidesen a Tűztorony is újra kinyit.