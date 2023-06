A 2018 óta működő, jelenleg 11 tagot számláló szakkör tagjain kívül padragkúti kiállítók is bemutatkoztak, összesen húsz alkotó foltvarrásait csodálhatták meg az érdeklődők. A hölgyek az utóbbi egy-két évben készült kézimunkákat tárták a nyilvánosság elé, hiszen a tavalyi évben is volt egy hasonló tárlatuk, ahol a korábbi textil csodákat vonultatták fel. A kiállítás anyaga árulkodott arról, hogy az eltelt évek során jól megtanulták nem csak az alaptechnikákat, az angol papírra varrást, a kézi és gépi applikációkat, a blokkokból összeállítható táskák, faliképek készítését, hanem a szövéssel kapcsolatos módokat is. Selyemszalagból szőve készülnek faliképek, táskák, díszpárnák, és szövetből varrt csíkokból szintén szőnek táskákat. Tanulnak a profiktól a környékbeli workshopokon, és folyamatosan fejlesztik tudásukat egymást segítve. A nyár végén terveik szerint egy összejövetelen újabb nehéz technikával ismerkednek, az öko print módszerével növényi részekkel festenek textilt, forró gőzzel. A pácolt anyagon szép nyomot hagynak többek között a falevelek a festékanyag kioldása során. Például ecetfát, dió és nyír levelet használnak különféle pácokkal, timsóval, vaspáccal. Szeptembertől pedig újra kéthetente találkoznak a szakkörben. A csoportot az önkormányzat támogatja, varrógépeket tudtak vásárolni és a hely biztosítva van számukra a művelődési házban.