A helyszín a kulturális évad egyik látványos fejlesztése, a májusban megnyílt ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központ, melynek célja épp a Hungarian Ballet Grand Prix-hez hasonló események befogadása. A város tánccal, sporttal és mozgásművészetekkel foglalkozó egyesületeinek új otthonában a klasszikus balett mellett a jazzbalett, a néptánc, a hip-hop, a modern és kortárs tánc, a falmászás, a taekwondo, a légtánc és a jóga műfaja is évtizedekre szólóan talál új otthont.

A Hungarian Ballet Grand Prix zsűrijében a hazai és nemzetközi balettélet kiválóságai kaptak helyet. A zsűri elnöke Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett és Balettintézet igazgatója, a legjobbnak járó díj odaítélésében pedig Aradi Mária, Balázsi Gergő Ármin, Dózsa Imre, Leblanc Gergely, Pongor Ildikó, valamint Agnese Andersone, Tatiana Melnik, Mirzoyan Albert és Viktoria Podolskaya is részt vesz. Ugyancsak zsűritagként, valamint a verseny díszvendégeként érkezik Veszprémbe Kateryna Kukhar, az Ukrán Nemzeti Opera prímabalerinája, a Kijevi Nemzeti Balettiskola igazgatója is.

– Egy a Hungarian Ballet Grand Prix-hez hasonló verseny nemcsak az utánpótlás-nevelés és a szakmai találkozások miatt fontos, de egy ország kulturális életének nemzetközi ismertsége és elismertsége szempontjából is kiemelt jelentősége van. Hálás vagyok azért, hogy e közös céloknak és értékeknek köszönhetően a Veszprém-Balaton 2023 EKF program keretein belül most végre lehetőségünk nyílik az első Hungarian Ballet Grand Prix megrendezésére – mondta a debütáló nemzetközi verseny kapcsán Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balettintézet igazgatója.

– Veszprém az európai balett egyik fővárosa lesz a jövő héten – emelte ki a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa vezérigazgatója. – A fiatalok klasszikus és kortárs táncversenye a régiót és Veszprém várost tartósan beemeli a nemzetközi táncművészeti vérkeringésbe – tette hozzá Markovits Alíz. Hangsúlyozta: mivel programjában a VEB2023 közép és hosszú távon szeretné Európa kulturális térképén jól látható régióvá erősíteni Veszprémet, így logikus döntés volt a fiatalokat, a jövő generációját hagyományteremtő szándékkal megcélzó balettverseny pályázatát elfogadni és támogatni.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Veszprémbe érkező balettnövendékeknek a kikapcsolódásra és új baráti kapcsolatok kialakítására is lehetőségük nyíljon – hiszen ez a verseny nemcsak a szakmai fejlődésről, de a közösségteremtésről is szól. Az érkező balettosokat és kísérőiket Balatonalmádiban szállásoljuk el, így a növendékek a program szüneteiben strandolhatnak majd, ugyanakkor több vízparti szabadidős programot is szervezünk a versenyzők és kísérőik számára, vagy megnézhetik az erre az alkalomra készült fotókiállítást a Hybridart Management új projektje, a Blokk Art&Design kiállítótérben– mondta Steiner-Isky Annamária, a Hungarian Ballet Grand Prix főszervezője, a Magyar Állami Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A Hungarian Ballet Grand Prix-n a legjobb táncosok a szakma nagyjainak elismerésén túl a Junior Grand Prix-t, valamint a Youth Grand Prix-t nyerhetik el – az előbbivel 1000, utóbbival 2000 euró pénzjutalom jár. A gálaműsor programja 29-én 17 órakor Hampel Katalin divatbemutatójával kezdődik DJ Bootsie zenei aláfestésével, ugyanakkor fellép ifj. Sárközy Lajos is. Az esten a legjobb eredményt elérő táncosok mellett az Operaház balettművészei Hans van Manen–Astor Piazzola 5 tangó című egyfelvonásosát adják elő.

A verseny programjai a mesterkurzusokat kivéve nyilvánosan látogathatók, jegyeket a rendezvény ideje alatt az ActiCityben lehet vásárolni.