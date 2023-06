Az ajkaiak a székelykeresztúri, unnai és rovaniemi alkotókkal közösen fejlesztették a tudásukat, próbáltak ki új technikákat. Gombosi Marianna, az ajkai egyesület nemrég megválasztott elnöke kérdésünkre elmondta, hogy mindannyian várták a közös alkotást, sokat tanultak egymástól, például technikát és szemléletmódot. A programban a festészet mellett más művészeti ágakban is kipróbálhatták magukat. Beszélgettek a művészetről, az aktuális sikerekről, örömökről, problémákról.

Az együtt töltött napokat városnézés és kirándulás színesítette. Ellátogattak a nemrég átadott Kriptongyárba is. Pénteken az újrahasznosítás jegyében műanyag kupakokból képeket készítettek, üdítősflakonból vázát. A délutánra meghívták a szervezők a Molnár Gábor Műhely Alapítvány fiataljait, akik nagy odafigyeléssel készítették az általuk elképzelt alkotást.

Az Európa Kulturális Fővárosa program részeként megvalósult délutánon az alkotókat felkereste Dorner László alpolgármester, aki megnézte a táborban készült alkotásokat, érdeklődött a programokról. Dorner László és barátai szervezik hagyományosan minden ősszel az óvárosi kirakattárlatot, ahol az egyesület tagjai is többször bemutatták alkotásaikat az üzletek kirakataiban, bizonyítva azt, hogy a művészetnek a hétköznapokban is van létjogosultsága, nem csupán a múzeumokban. Ozorai Sándor, aki a festészetben és a szobrászatban is sikeres, elmondta, jó közösségben alkotni.